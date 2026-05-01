Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «Johnsen deve essere l’arma in più ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
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Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Catanzaro, Filippo Inzaghi ha analizzato il momento del Palermo soffermandosi sui singoli e sugli obiettivi in vista dei playoff.

«Johnsen l’arma in più ai playoff? Deve esserlo. Lo abbiamo preso per questo. L’infortunio non ci voleva. Ha fatto 90’ importanti. È un giocatore che deve farci vincere le partite», ha dichiarato il tecnico rosanero, indicando nel norvegese una pedina fondamentale per il finale di stagione.


Nel corso della conferenza stampa, Inzaghi ha parlato anche di Peda: «Con me ha sempre giocato, ero il primo che credeva in lui sin dal ritiro». Parole di stima anche per chi è subentrato: «Oltre lui anche Bereszynski è entrato molto bene. Lui come Veroli sono stati penalizzati da me, abbiamo una difesa tra le migliori del campionato ed è dura fare turnover là dietro quando trovi una certa alchimia».

L’allenatore rosanero ha poi fatto un bilancio del campionato: «Il campionato di B lo conosciamo. Ho ancora il rammarico del rigore netto non dato a Reggio Emilia e ci è stato chiesto scusa. A quest’ora saremmo ancora in corsa per la promozione diretta. Ma non possiamo più guardare indietro».

Infine, in conferenza stampa, Inzaghi ha rivolto un pensiero alle rivali: «Faccio i complimenti al Venezia e a Stroppa, hanno fatto un campionato importante. L’anno scorso la Cremonese è venuta a giocare a Pisa quando eravamo già promossi e loro erano quarti. Mi auguro succeda la stessa cosa al contrario. Gli faccio i complimenti e spero di raggiungerli presto».

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