Palermo-Catanzaro 3-2: le pagelle del match

L’ultima della regular season tra le mura del Barbera si conclude con il risultato di 3-2 per il Palermo. I rosanero, nel giorno della Festa dei Lavoratori, riescono a conquistare la vittoria che permette di salutare in bellezza il proprio pubblico. Ad andare in vantaggio sono i calabresi di Aquilani già al 3′ con Pittarello, il pareggio è firmato da Johnsen al 15′. Al 32′ è sempre Piattello ad andare in rete e portare la squadra sul 2-1, al 54′ arriva la rete del 2-2 con una bella incursione di Johnsen che propizia l’autore di Nuamah. La rete del definitivo 3-2 e della vittoria è di Pohjanpalo su calcio di rigore all’86’. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Sul primo gol di Pittarello non ha colpe, sul secondo forse potrebbe fare meglio. Un tiro dalla distanza di Oudin, risponde presente e smanaccia. Salve su Pittarello con un vero miracolo.





MAGNANI 5,5: Sbaglia il passaggio di ritorno per Bani e serve Pittarello che si trova davanti Joronen e dopo 3′ porta avanti il Catanzaro. Dopo l’errore prova a resettare ma non sempre riesce ad essere preciso. Disattento in copertura su Pittarello poi fermato da Joronen. Deve lasciare il campo per un problema fisico.

Dal 69′ PEDA 6: Guida la difesa in maniera ordinata. Protagonista nell’azione che porta al rigore, Frosinini prova a saltare con lui e colpisce la palla con la mano.

BANI 6: Fatica più del solito ma perché le incursioni avversarie dalle sue parti sono tante però è sempre positivo. Salva su un gol praticamente fatto.

Dal 63′ BERESZYNSKI 6: Non si vedeva in campo da marzo, oggi Inzaghi gli concede mezz’ora circa e non si risparmia con tanta corsa e pressing.

VEROLI 6: Perde la marcatura su Pittarello che trova la rete dell’1-2 che riporta avanti il Catanzaro, ma è il solo errore di tutto il match. Dopo gioca in maniera ordinata e semplice, non scontato visto il poco spazio concessogli in stagione.

PIEROZZI 6: Resta molto bloccato senza molte discese sulla fascia. La sua gara dura solo 45′.

Dal 46′ AUGELLO 6: Non si fa notare particolarmente. La spinta non è tantissima, fa partire l’azione del 2-2.

GIOVANE 6,5: Sostituisce Segre che rifiata e ringrazia. Spesso è stato il primo dei cambi di Inzaghi che oggi lo premia con la titolarità. Va vicino al gol, la conclusione con è angolata e Pigliacelli gli nega questa gioia.

Dall’88’ GOMES SV: Rivede il campo dopo diverse settimane.

RANOCCHIA 6: Guida il contropiede che poi porta al gol di Johnsen. Prezioso lavoro in copertura e ottima la gestione dei palloni

RUI MODESTO 6,5: Gioca per 45′ a sinistra poi torna dal suo lato dove si sente più a suo agio e conferma di essere in uno splendido stato di forma.

GYASI 5,5: Da due passi, in scivolata, non riesce a sorprendere Pigliacelli. Non sembra sempre preciso e nel vivo del gioco. Rimedia un cartellino giallo che gli farà saltare l’ultima gara della regular season.

Dal 63′ VASIC 6: Si muove molto cercando lo spazio, ingresso positivo per lui.

JOHNSEN 7: Primo gol con la maglia rosanero con un bel destro, quando tutti si aspettavano l’assist per Pohjanpalo. Si muove tanto facendosi servire molti palloni dai compagni. Grazie ad una sua incursione e tiro, respinto, arriva il del pareggio con l’autogol di Nuamah.

POHJANPALO 6: Combina veramente poco perché lì davanti i palloni giocabili si contano sulle dita di una mano. Nel finale trova il gol della vittoria su calcio di rigore e sono 24 in stagione.

INZAGHI 6: Da spazio a qualcuno che ha trovato poco spazio in stagione ma i ritmi sono blandi. I suoi nella ripresa, dopo il gol del pareggio, provano anche a vincerla e ci riescono salutando al meglio il pubblico del Barbera che si prepara ai playoff.