Palermo-Catanzaro 3-2, Johnsen: «Primo gol speciale, ai playoff conta lo spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
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Intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la vittoria contro il Catanzaro, Denis Johnsen ha commentato il successo rosanero e il suo primo gol con la maglia del Palermo.

«Sì, una vittoria importante per lo spirito del gruppo», ha dichiarato l’esterno rosanero, sottolineando il valore del risultato in vista del finale di stagione.


Sull’emozione del primo centro in rosanero: «Un gol che secondo me ha tardato un po’ ad arrivare, ma sono molto contento».

Johnsen ha poi raccontato le sensazioni provate sotto la Curva Nord: «È stato bellissimo. Questa città merita questa vittoria, questa stagione. È una sensazione bellissima segnare qui».

In vista dei playoff, il numero rosanero ha evidenziato l’importanza della continuità e della mentalità: «Sì, è molto importante quando andiamo ai playoff adesso, ma soprattutto è lo spirito che vince i playoff e la mentalità del gruppo. Secondo me abbiamo fatto uno step importante oggi».

Infine, un messaggio chiaro sul ruolo del pubblico del Barbera: «Molto. Senza loro, senza quella spinta, non giochiamo per niente. Giochiamo per loro, questo è molto importante».

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