Palermo Primavera, Del Grosso dopo la sconfitta con l’Avellino: «Segnali di crescita, avremmo meritato un risultato diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
del grosso

In seguito alla sconfitta per 3-1 del Palermo Primavera in casa dei pari categoria dell’Avellino, ha parlato ai microfoni ufficiali del club l’allenatore dei rosanero, Cristiano Del Grosso.

«Oggi la squadra ha dimostrato di essere in crescita, siamo molto delusi per la direzione che ha preso la partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni – ha dichiarato l’allenatore rosanero – rispondendo colpo su colpo contro una squadra che ha buone individualità».


E sul punteggio finale, Del Grosso non ha dubbi: «Avremmo meritato un risultato diverso ma ci portiamo a casa i segnali di crescita dei ragazzi. Questa è la priorità di questo finale di campionato»

 

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