Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco il vero Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (50)

La sfida contro il Catanzaro rappresentava un banco di prova importante per molti elementi del Palermo, chiamati a convincere Inzaghi in vista dei playoff. Come evidenzia Salvatore Orifici, però, non tutti hanno sfruttato l’occasione.

Cinque i volti nuovi rispetto ai titolarissimi e, tra questi, l’unico promosso a pieni voti è stato Johnsen. L’esterno norvegese ha firmato il gol dell’1-1 e ha partecipato attivamente anche all’azione dell’autorete di Nuamah, mostrando personalità e incisività.


Nel suo commento post gara, riportato da Salvatore Orifici, Johnsen ha sottolineato: «È stata una vittoria importante per lo spirito del gruppo. Ci ho messo un po’ troppo per fare il primo gol con la maglia del Palermo, ma sono molto contento. È stato bellissimo, questa città merita la vittoria e una grande stagione».

Sempre secondo quanto raccontato da Salvatore Orifici, il numero 7 rosanero ha evidenziato l’importanza della continuità: «Per me è molto importante trovare continuità. Ora andiamo ai play-off, ma sono soprattutto lo spirito e la mentalità del gruppo che servono per vincere. Abbiamo fatto uno step importante con questa vittoria».

Decisivo anche il ruolo del pubblico: «Il pubblico inciderà tanto, senza i nostri tifosi e la loro spinta non ci giochiamo niente. Noi giochiamo soprattutto per loro».

Se Johnsen ha convinto, diverso il discorso per altri elementi. Magnani ha pagato caro l’errore in avvio, mentre Gyasi non è riuscito a incidere, tra occasioni sprecate e un’ammonizione pesante. Prova senza particolari squilli anche per Veroli e Giovane, con quest’ultimo vicino al gol del 3-2 ma fermato da Pigliacelli.

Come sottolinea Salvatore Orifici, resta comunque ancora una possibilità nell’ultima gara contro il Venezia per chi cerca spazio e fiducia in vista della fase decisiva della stagione.

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