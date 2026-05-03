Giornale di Sicilia: “Mondello sommersa dai rifiuti dopo il Primo Maggio: ‘Troppa inciviltà’”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 072035

Mondello si risveglia tra cartacce e rifiuti dopo l’assalto del Primo Maggio. Come racconta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, nonostante gli interventi straordinari di Rap e Reset, il lungomare e la spiaggia si sono trasformati in una distesa di sporcizia, con una situazione addirittura peggiorata rispetto ai giorni precedenti.

Basta una passeggiata per accorgersi del paradosso: cestini svuotati ma rifiuti sparsi ovunque. «S’è fatta più fatica a raccogliere da terra che a svuotare contenitori e cestini», ammette l’assessore all’Ambiente Alongi, evidenziando come il problema non sia tanto la raccolta, quanto il comportamento dei cittadini.


Secondo quanto riportato da Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, gli sforzi messi in campo sono stati ingenti: solo venerdì sono stati raccolti 62 sacchi da 120 litri sulla spiaggia, a cui si aggiungono altri 21 sacchi provenienti dalle aiuole. I cestini, circa 140 tra piccoli e grandi, sono stati svuotati fino a tre volte al giorno, mentre Rap ha impiegato anche mezzi meccanici come spazzatrici e lavastrade. Nonostante ciò, la produzione di rifiuti è stata continua e destinata ad aumentare con l’avvicinarsi della stagione estiva.

La situazione, sottolinea ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, non ha riguardato l’area del Mondello Festival, mantenuta pulita dagli organizzatori, ma tutto il resto del litorale, dove la presenza di migliaia di persone ha lasciato segni evidenti.

«Facciamo i conti con l’inciviltà di alcune persone», ha dichiarato Alongi, spiegando che il Comune ha già stanziato 300 mila euro per un piano straordinario di pulizia e sicurezza. Tuttavia, senza la collaborazione dei cittadini, ogni sforzo rischia di essere vano.

Il problema del decoro urbano non si limita alla spiaggia. Come evidenzia il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Mancuso, citato da Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, anche alcune strade della zona, come via Partanna Mondello, versano in condizioni critiche, tra buche e carreggiate deteriorate.

A questo si aggiunge l’emergenza del cosiddetto “verde anomalo”, con erbacce che invadono marciapiedi e aiuole. Un intervento atteso da parte di Reset, ma bloccato in attesa dello sblocco dei fondi, stimati tra i 700 e gli 800 mila euro.

Mondello, simbolo della città, paga così il prezzo di un afflusso sempre più massiccio e di una gestione che, senza il supporto dei cittadini, rischia di non essere sufficiente a garantire il decoro.

Altre notizie

Nave_4

Repubblica: “A Palermo attraccherà la nave più grande del mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
e035f0_486d1c8f19464558a29a863198be125e~mv2

Sport italiano in lutto: addio a Zanardi, simbolo di forza e rinascita

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
7a9b5a2bfc52264143d4e917192b2a74_169_l

Palermo, ricordi Frank Cascio? Dall’assalto al club alla clamorosa causa su Michael Jackson

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-28 065532

La Regione sospende i bandi per affidare Mondello. All’avviso si sono fatti avanti in 5, ecco chi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-26 081933

Repubblica: “Mondello, l’Italo-Belga si riprende la spiaggia. Il Cga accoglie il ricorso”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Corriere dello Sport: “Lucarelli jr e Apolloni assolti in appello: «Il fatto non sussiste», ribaltata la sentenza”

Corriere dello Sport: “Lucarelli jr e Apolloni assolti in appello: «Il fatto non sussiste», ribaltata la sentenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Screenshot 2026-04-23 081139

Repubblica: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze alla GAM, città blindata per il sì”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
579fc151f3bb669655884678a4ecc4ece9e09c3b-spot-puma-palermo-dua-lipa-jpeg-64615-1705569029

Giornale di Sicilia: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze da sogno con Callum Turner”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
inter

Fumetti, gaming e cosplay: a Palermo torna l’Expo Comics & Games

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
GOAL - Blank WEB - Facebook - 2025-11-01T162213.318.jpg

Furto in casa Zaniolo, il giocatore: “Se volevate qualche borsa, potevate chiederla e ve l’avrei regalata”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

Sicilia protagonista sulla Rai: Palermo ospiterà “L’Anno che verrà”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-19 101703

Palermo-Cesena, la denuncia: caos a Villa Sofia tra posteggiatori abusivi e ambulanze bloccate

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Nave_4

Repubblica: “A Palermo attraccherà la nave più grande del mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (61)

Repubblica: “Finalmente Johnsen. Arma in più per la serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo monza 0-3 (13)

Repubblica: “Playoff difficili. Il miglior Palermo per l’impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Gianluca-Rocchi-AIA-768x561

Repubblica: “Inchiesta arbitri, nuove denunce: altri sei direttori parlano del «sistema Rocchi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 072035

Giornale di Sicilia: “Mondello sommersa dai rifiuti dopo il Primo Maggio: ‘Troppa inciviltà’”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026