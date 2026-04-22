Giornale di Sicilia: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze da sogno con Callum Turner”

PALERMO – Palermo si prepara a diventare il palcoscenico di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Come racconta Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, la popstar internazionale Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner avrebbero scelto il capoluogo siciliano per celebrare il loro matrimonio.

«TRE GIORNI DI FESTA» – Secondo quanto riportato da Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, le celebrazioni sarebbero previste tra il 5 e il 7 settembre, con un evento organizzato in grande stile. Attesi ospiti internazionali e personalità del jet set, con un intero piano di suite già prenotato a Villa Igiea.





«PALERMO PROTAGONISTA» – La scelta della città non è casuale. Come evidenzia Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, la coppia è rimasta affascinata dall’atmosfera del centro storico, tra passeggiate nei mercati, street food e momenti vissuti lontano dai riflettori, pur sotto stretta sorveglianza.

«ORGANIZZAZIONE CURATA NEI DETTAGLI» – La macchina organizzativa è già in movimento: wedding planner al lavoro e un programma ricco di eventi collaterali, tra cene in ville storiche, escursioni in barca e visite esclusive. Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia sottolinea come Dua Lipa voglia seguire personalmente ogni dettaglio, dal tema della cerimonia agli appuntamenti.

«UNA COPPIA SOTTO I RIFLETTORI» – I due non hanno confermato ufficialmente, ma nemmeno smentito le indiscrezioni. La loro relazione, nata circa due anni fa, è ormai consolidata e continua a far parlare, tra red carpet e momenti di vita quotidiana condivisi.

Palermo, ancora una volta, si conferma meta ambita dalle star internazionali, pronta a ospitare un evento che promette di far parlare il mondo.