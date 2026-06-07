Tuttosport: “È corsa… all’Okoro. Pole Arezzo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Serie B continua a vivere giorni intensi tra cambi in panchina, trattative di mercato e nuove strategie societarie. Diverse società stanno definendo gli ultimi tasselli in vista della stagione 2026-2027, mentre il Palermo incassa una nuova dichiarazione d’intenti dal City Football Group.

In casa Verona, dopo la retrocessione, la priorità resta il riequilibrio dei conti. Il club scaligero è pronto a valutare offerte per alcuni dei propri elementi più richiesti. Bella-Kotchap piace ad Atalanta e Bologna, mentre Rafik Belghali e Tomas Suslov hanno attirato attenzioni anche dall’estero.





Sul fronte allenatori, la Carrarese sembra ormai orientata verso Francesco Magnanelli per raccogliere l’eredità di Antonio Calabro. Proprio Calabro è sempre più vicino al Padova, dove restano da definire soltanto alcuni dettagli relativi allo staff tecnico prima dell’annuncio ufficiale.

Anche l’Empoli continua le proprie valutazioni per la panchina. Perdono quota le possibilità di Vinicio Espinal, che potrebbe restare alla Giana Erminio, mentre cresce la candidatura di Marco Turati, reduce dalle esperienze con il Siracusa tra promozione in Serie C e salvezza sfiorata nonostante la penalizzazione.

Sul mercato giocatori si registra una vera e propria corsa per Alvin Okoro. L’attaccante italo-nigeriano rientrerà al Venezia dopo il prestito alla Juve Stabia, concluso con 2 gol e 2 assist in 18 presenze. Arezzo, Vicenza, Benevento, Carrarese, Virtus Entella e Mantova seguono con interesse la situazione.

Proprio il Mantova resta in vantaggio per Simone Battistini, centrocampista offensivo classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del Milan e considerato uno dei giovani più interessanti della categoria. I virgiliani continuano inoltre a monitorare diversi profili in vista del prossimo campionato.

Il Modena ha effettuato un sondaggio per Michele Grande, centrocampista dell’Altamura autore di una stagione positiva nel girone C di Serie C con 6 reti e 7 assist.

In casa Avellino il nuovo allenatore Alessandro Nesta avrebbe già indicato alcune linee guida per la costruzione della squadra. Gli attaccanti Cosimo Patierno e Roberto Inglese non sarebbero considerati centrali nel nuovo progetto tecnico e il direttore sportivo Mario Aiello dovrà valutare eventuali soluzioni di mercato, nonostante entrambi siano ancora sotto contratto.

Il Benevento, invece, starebbe pensando di offrire una possibilità in Serie B al giovane difensore Nicolò Postiglione, reduce dall’esperienza con il Pineto.

Importanti novità anche sul fronte dirigenziale. Dopo che Antonio Tramontano avrebbe preso tempo per valutare altre opportunità, tra cui quella della Fiorentina, la Cremonese starebbe valutando nuovi profili per il ruolo di direttore sportivo. Tra i candidati emergono Davide Vagnati, reduce dall’esperienza al Torino, e Paolo Bravo, ex dirigente del Südtirol. Più defilate le piste che portano a Ciro Polito del Catanzaro e Matteo Tognozzi del Rio Ave.

Per il dopo Bravo, invece, il Südtirol continua a lavorare su Matteo Lovisa e Christian Botturi. Il dirigente della Juve Stabia appare al momento il favorito.

Il Palermo, nel frattempo, continua a monitorare il mercato dei difensori. Tra i profili seguiti da Filippo Inzaghi c’è Tommaso Cassandro, esterno destro capace di giocare anche come braccetto difensivo e reduce dall’esperienza al Catanzaro.

Sul fronte societario arrivano parole significative da Khaldoon Al Mubarak, presidente del City Football Group, che nel corso della tradizionale intervista di fine stagione ai canali ufficiali del Manchester City ha ribadito le ambizioni del gruppo nei confronti del club rosanero.

«Il nostro obiettivo è riportare il Palermo in Serie A. Faremo tutto il possibile per sostenere il club e aiutarlo a raggiungere il traguardo che merita. Palermo deve stare tra le squadre della Serie A. Questa è la sua dimensione naturale».

Una dichiarazione che conferma ancora una volta la volontà del City Football Group di continuare a investire sul progetto rosanero con l’obiettivo di riportare il Palermo stabilmente nella massima serie.