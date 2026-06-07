Giornale di Sicilia: “Al Mubarak rilancia il Palermo: «Riporteremo i rosa in Serie A». Primavera, Bovo in pole”

Il City Football Group continua a considerare il Palermo uno dei progetti strategici del proprio network internazionale. A confermarlo è stato direttamente Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City e del CFG, che nel tradizionale bilancio di fine stagione pubblicato dai canali ufficiali dei Citizens ha ribadito le ambizioni della proprietà nei confronti del club rosanero.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il numero uno del gruppo emiratino ha dedicato un passaggio specifico al Palermo, confermando la volontà di proseguire il percorso di crescita avviato con l’acquisizione del club nel 2022.





«Faremo tutto il possibile»

Le parole di Al Mubarak rappresentano una chiara dichiarazione d’intenti.

«Il nostro obiettivo è riportare il Palermo in Serie A. Faremo tutto il possibile per sostenere il club e aiutarlo a raggiungere il traguardo che merita», ha dichiarato il presidente del City Football Group.

Un messaggio che conferma come il ritorno nella massima serie resti la priorità assoluta della proprietà, che negli ultimi anni ha investito sia sul rafforzamento dell’area sportiva sia sullo sviluppo delle strutture e dell’organizzazione societaria.

«Palermo deve stare in Serie A»

Nel suo intervento, Al Mubarak ha sottolineato anche quale debba essere il ruolo del club siciliano nel panorama calcistico italiano.

«Palermo deve stare tra le squadre della Serie A. Questa è la sua dimensione naturale», ha aggiunto il dirigente emiratino.

Una presa di posizione forte che rafforza ulteriormente le aspettative attorno alla prossima stagione e al progetto affidato a Filippo Inzaghi, Carlo Osti e Giovanni Gardini.

Fiducia totale nel progetto

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il messaggio arrivato dai vertici del CFG certifica una fiducia immutata nelle potenzialità del Palermo e nella possibilità di raggiungere finalmente l’obiettivo promozione.

Il club rosanero resta infatti una componente importante della galassia City Football Group, che continua a garantire sostegno economico, competenze e una visione di lungo periodo per favorire la crescita della società.

Primavera, Bovo in pole

Sul fronte settore giovanile, proseguono invece le valutazioni per la guida tecnica della Primavera.

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il principale candidato a raccogliere l’eredità di Del Grosso sarebbe attualmente Bovo, tecnico dell’Under 17 rosanero.