Repubblica: “Fiducia a Inzaghi e Osti. Il City prepara il nuovo Palermo tra mercato, stadio e abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo manchester city (162) soriano

La missione di Manchester ha rafforzato ulteriormente la fiducia del City Football Group nei confronti dell’area sportiva rosanero. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la proprietà ha confermato la piena fiducia nel tandem formato da Filippo Inzaghi e Carlo Osti, chiamato a guidare il Palermo nella stagione che dovrà riportare il club in Serie A.

Osti verso il rinnovo


Uno dei primi effetti del summit inglese sarà il rinnovo del direttore sportivo. Secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, l’annuncio ufficiale del prolungamento contrattuale di Osti dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Nel frattempo il dirigente è già al lavoro sul mercato. L’obiettivo è costruire una rosa capace di competere per la promozione diretta, inserendo alcuni elementi di esperienza sul modello di Bani, Pohjanpalo e Joronen, affiancati da giovani immediatamente pronti e competitivi.

L’idea è quella di portare in rosanero tre o quattro giocatori esperti e altrettanti profili emergenti per garantire equilibrio e profondità all’organico.

Stadio Barbera, si accelera

Nel corso degli incontri a Manchester si è parlato anche del progetto di riqualificazione del Renzo Barbera.

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il cronoprogramma prevede entro il 15 luglio l’individuazione delle coperture finanziarie necessarie per il via libera definitivo all’intervento che interesserà lo stadio e l’area circostante.

L’operazione complessiva, tra investimento e oneri finanziari, dovrebbe raggiungere una cifra vicina ai 350 milioni di euro e rappresenta uno dei passaggi chiave per la candidatura di Palermo tra le sedi di Euro 2032.

Obiettivo 17 mila abbonati

Tra i temi affrontati c’è stato anche quello relativo alla prossima campagna abbonamenti.

Secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il club punta a migliorare ulteriormente il dato della scorsa stagione, quando furono sottoscritte 16.504 tessere. L’obiettivo è raggiungere tutti i circa 17 mila posti disponibili per la vendita.

La campagna dovrebbe essere lanciata entro la fine di giugno e rappresenterà un altro tassello della strategia di crescita del club.

Inzaghi scopre il mondo City

I tre giorni trascorsi a Manchester hanno rappresentato anche la prima vera immersione di Filippo Inzaghi e del suo staff nei meccanismi del City Football Group.

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, l’allenatore rosanero ha avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con la proprietà e con le metodologie adottate dal gruppo, in un’esperienza ritenuta particolarmente utile da tutte le componenti del club.

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