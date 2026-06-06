Repubblica Palermo: “Missione Manchester, il City Group rilancia: il Palermo deve accelerare verso la Serie A”

Tre giorni di lavoro per analizzare il presente e progettare il futuro. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la trasferta a Manchester della dirigenza rosanero e di Filippo Inzaghi è servita a fare il punto sul progetto Palermo insieme ai vertici del City Football Group e a tracciare le linee guida della prossima stagione.

Da lunedì a mercoledì, una delegazione composta da dieci persone, tra cui l’allenatore rosanero, il direttore sportivo Carlo Osti, il direttore generale Giovanni Gardini e membri dello staff tecnico e amministrativo, ha presentato alla proprietà un’analisi dettagliata dell’annata appena conclusa.





Analisi della stagione e obiettivo crescita

Secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, durante gli incontri sono stati esaminati i risultati ottenuti, gli aspetti positivi e le criticità emerse nel corso della stagione. Il confronto con il City Football Group ha riguardato sia l’area sportiva sia quella organizzativa, attraverso l’analisi di dati, metodologie e modelli già applicati con successo nelle altre società appartenenti al gruppo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione degli infortuni, alle metodologie di allenamento e agli strumenti che possano consentire al Palermo di migliorare ulteriormente il rendimento mostrato nell’ultimo campionato, concluso con 72 punti.

Definito il budget per la prossima stagione

Uno dei temi centrali affrontati durante il summit inglese è stato quello relativo alle risorse economiche da destinare alla costruzione della nuova squadra.

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, sono stati analizzati i numeri della stagione e definite le linee guida del budget che permetterà al club di affrontare il prossimo campionato, tenendo conto anche della forza economica delle principali concorrenti, comprese le squadre retrocesse dalla Serie A.

Sul fronte mercato non sono stati affrontati singoli obiettivi, ma sono state tracciate le strategie generali che guideranno le prossime operazioni.

Il City Group rilancia sul Palermo

Dal confronto con la proprietà è emersa una conferma importante: il City Football Group continua a credere fortemente nel progetto Palermo.

Secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, dai vertici del gruppo è arrivata una rinnovata vicinanza alla società rosanero e una chiara sollecitazione a raggiungere gli obiettivi sportivi fissati per la prossima stagione.

Ogni anno trascorso in Serie B comporta infatti perdite comprese tra i 30 e i 40 milioni di euro e la proprietà ritiene che il percorso di crescita del Palermo avrebbe dovuto essere più rapido. Pur riconoscendo i progressi compiuti, il City Group si aspettava un’accelerazione maggiore verso la Serie A.

Per questo motivo il prossimo campionato viene considerato cruciale: il Palermo dovrà trasformare gli investimenti, la programmazione e il lavoro svolto in un risultato concreto sul campo.