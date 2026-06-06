Giornale di Sicilia: “Dua Lipa e Callum Turner, Palermo balla con le star. Festa anni Sessanta a Palazzo Gangi”

Palermo si è trasformata per una sera nel palcoscenico di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Come racconta Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, si sono aperti ieri i festeggiamenti siciliani per il matrimonio tra la popstar internazionale Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner, già sposati civilmente a Londra e arrivati nel capoluogo siciliano per una tre giorni esclusiva tra Palermo e Bagheria.

Atmosfera anni Sessanta nel cuore della città





La prima serata si è svolta tra piazza Croce dei Vespri e Palazzo Gangi, con un ricevimento ispirato alla Capri degli anni Sessanta. Auto d’epoca, cocktail a tema, musica dal vivo e una Dixieland Band hanno accolto gli sposi e i loro ospiti in un’atmosfera elegante e retrò.

Secondo quanto riportato da Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, Dua Lipa è arrivata indossando un lungo abito bianco con schiena scoperta e coda di piume, mentre Callum Turner ha scelto un completo color sabbia con camicia bianca. Una coppia apparsa sorridente, affiatata e particolarmente emozionata, accolta dagli applausi di amici e familiari.

Ospiti internazionali e centro storico blindato

Alla festa hanno partecipato una cinquantina di invitati, molti dei quali arrivati direttamente da Londra. Tra i presenti anche la cantante Charli XCX, il produttore musicale Mark Ronson e la moglie Grace Gummer, figlia dell’attrice Meryl Streep.

Come sottolinea Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, l’evento si è svolto in un’area fortemente presidiata e chiusa al traffico, suscitando qualche protesta da parte dei residenti, pur senza particolari ripercussioni sulle attività commerciali della zona.

Cannoli, musica e atmosfere siciliane

L’allestimento della piazza ha richiamato l’Italia del boom economico, con auto storiche, specchi dorati, tavolini e postazioni dedicate alla gastronomia locale. Non sono mancati i dolci della tradizione siciliana, con i cannoli protagonisti del buffet organizzato all’interno di Palazzo Gangi.

La band Dixieland ha accompagnato l’arrivo degli sposi e la prima parte della serata, lasciando poi spazio alla musica dance fino alla conclusione dell’evento, terminato intorno alle 22.

Oggi il gran finale a Villa Valguarnera

La giornata di ieri è stata anche l’occasione per un sopralluogo degli sposi a Villa Valguarnera, la storica dimora di Bagheria che ospiterà il grande ricevimento conclusivo.

Secondo Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, oggi sono attesi circa 200 invitati per quella che rappresenterà la serata più esclusiva dell’intera celebrazione. Dopo il soggiorno a Villa Igiea e la prima festa nel centro storico di Palermo, il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner entrerà così nel suo momento più atteso, con gli occhi dei media internazionali puntati sulla Sicilia.