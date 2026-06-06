Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen può essere il primo… colpo”

Il Palermo riparte da Emil Bohinen? No, da Dennis Johnsen. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico Filippo Inzaghi ha già individuato uno dei pilastri del nuovo progetto tattico rosanero e il norvegese sarà chiamato a ricoprire un ruolo centrale nella squadra che verrà.

Nell’ultima conferenza stampa della stagione, Inzaghi aveva anticipato la volontà di modificare l’assetto tattico del Palermo per valorizzare maggiormente le caratteristiche dei propri attaccanti. Tra i nomi citati dallo stesso allenatore c’era proprio quello di Johnsen, considerato l’uomo ideale per agire da esterno offensivo in un sistema basato sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1.





Un ruolo chiave nel nuovo Palermo

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo del futuro sarà costruito attorno a esterni offensivi capaci di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e supportare Pohjanpalo nel reparto avanzato.

Proprio per questo motivo Inzaghi avrebbe voluto già nella scorsa stagione modificare il modulo per consentire a Johnsen di giocare largo a sinistra, sfruttando il suo piede invertito e le sue qualità nell’uno contro uno. Un progetto che però è stato frenato dagli infortuni che hanno limitato il rendimento del norvegese nei mesi finali del campionato.

Arrivato dalla Cremonese nel mercato invernale per circa 3,5 milioni di euro, Johnsen ha collezionato una rete in 13 presenze con la maglia rosanero, segnando contro il Catanzaro nella stagione regolare.

La sfida del numero 7

L’ex Cremonese dovrà anche interrompere una curiosa tradizione negativa legata alla maglia numero 7 del Palermo. Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, negli ultimi anni nessuno dei calciatori che ha indossato quel numero è riuscito a lasciare realmente il segno.

Da Floriano a Tutino, passando per Mancuso e Di Mariano, il numero 7 non ha mai trovato un vero protagonista nell’era City Football Group. Adesso toccherà a Johnsen provare a invertire la tendenza e trasformare il proprio talento in continuità di rendimento.

Investimento da valorizzare

Il Palermo considera il norvegese uno degli investimenti più importanti effettuati nelle ultime sessioni di mercato. Per questo Inzaghi è intenzionato a costruire un sistema di gioco che possa esaltarne le caratteristiche.

Velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sono qualità che il tecnico ritiene fondamentali per il nuovo corso rosanero. La prossima stagione potrebbe quindi rappresentare quella della definitiva consacrazione di Johnsen, chiamato a diventare uno dei volti simbolo della rincorsa alla Serie A.