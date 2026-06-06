Giornale di Sicilia: “Joronen saluta la Finlandia. Il Palermo lavora al rinnovo”

Jesse Joronen ha chiuso ufficialmente la sua avventura con la nazionale finlandese. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida disputata ieri sera contro l’Ungheria è stata l’ultima con la maglia della Finlandia per il portiere rosanero, che ha deciso di ritirarsi dall’attività internazionale dopo una lunga esperienza con la selezione del proprio Paese.

Nel frattempo, l’estremo difensore del Palermo ha ricevuto un importante riconoscimento per il proprio comportamento in campo. Joronen è stato infatti premiato insieme a Fumagalli della Reggiana e Fulignati dell’Empoli con il Cartellino Verde Fair Play della Serie B 2025/26.





Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il portiere finlandese si era distinto nella gara contro il Pescara, aiutando l’arbitro ad assegnare correttamente un calcio d’angolo dopo aver ammesso un proprio tocco del pallone. Un gesto di correttezza che gli è valso il riconoscimento consegnato nell’ambito del Festival della Serie A di Parma, dove Joronen è intervenuto attraverso un videomessaggio di ringraziamento.

Rinnovo ancora da definire

Sul fronte Palermo, il futuro del portiere resta uno dei temi aperti di queste settimane. Il contratto dell’estremo difensore scadrà a fine mese, ma il dialogo tra le parti prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo per proseguire insieme anche nella prossima stagione.

La volontà reciproca di continuare il percorso appare concreta e nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità decisive sul rinnovo.

Primavera, verso l’addio di Del Grosso

Novità anche per il settore giovanile rosanero. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la Primavera del Palermo si avvia verso la separazione dal tecnico Del Grosso, il cui contratto scadrà al termine del mese.

Nell’ultima stagione la formazione rosanero ha concluso il campionato al tredicesimo posto con 27 punti raccolti in 30 giornate, frutto di cinque vittorie e dodici pareggi.