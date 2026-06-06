Giornale di Sicilia: “Palermo, El Shaarawy resta una suggestione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
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Il Palermo continua a muoversi su più fronti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza rosanero per aumentare qualità, profondità e soluzioni a disposizione di Filippo Inzaghi.

Mantova osservato speciale


Tra i nomi che restano sotto osservazione ci sono Davide Bragantini e Tommaso Marras, entrambi protagonisti con la maglia del Mantova nell’ultimo campionato di Serie B.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i due giovani rappresentano profili particolarmente graditi perché in grado di garantire freschezza, qualità e alternative sugli esterni offensivi e sulla trequarti, caratteristiche ritenute fondamentali nel nuovo progetto tecnico rosanero.

Bragantini e Marras rientrano inoltre nella categoria degli under, aspetto che potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio nella costruzione della rosa.

La suggestione El Shaarawy

Sul fronte offensivo resta viva anche una pista decisamente più prestigiosa. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sullo sfondo continua infatti a esserci la suggestione Stephan El Shaarawy.

L’esterno offensivo della Roma rappresenta un profilo di grande esperienza e qualità, ma la concorrenza non manca. Sul giocatore starebbero infatti effettuando valutazioni anche Genoa e Venezia, rendendo l’eventuale operazione particolarmente complessa.

Per il momento il Palermo continua a monitorare la situazione, consapevole che il mercato è appena entrato nella sua fase iniziale e che le strategie definitive saranno delineate nelle prossime settimane.

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