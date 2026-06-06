Giornale di Sicilia: “Palermo, Bonfanti resta nel mirino. Inzaghi lo conosce bene”

Non c’è soltanto il centrocampo nei pensieri del Palermo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero continua a monitorare con attenzione anche il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Tra i profili che raccolgono maggiore gradimento figura Giovanni Bonfanti, difensore mancino di proprietà dell’Atalanta, reduce dall’ultima esperienza in prestito allo Spezia.





Profilo gradito a Inzaghi

Bonfanti rappresenta un nome particolarmente apprezzato anche da Filippo Inzaghi. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero lo conosce molto bene per averlo allenato durante l’esperienza sulla panchina del Pisa, potendone valutare da vicino qualità, affidabilità e prospettive di crescita.

Nel corso della stagione disputata in Toscana, il difensore aveva collezionato 22 presenze, di cui soltanto una da subentrato, conquistando un ruolo importante nelle rotazioni della squadra.

Un’opzione per la nuova difesa

Il Palermo continua quindi a valutare profili funzionali al nuovo progetto tecnico basato sulla difesa a quattro. Bonfanti, grazie alla sua duttilità e alla capacità di agire sia da centrale sia da esterno mancino in una linea difensiva, rappresenta una soluzione che potrebbe adattarsi alle esigenze tattiche di Inzaghi.

Per il momento si tratta di un interesse concreto, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se il gradimento potrà trasformarsi in una vera trattativa di mercato.