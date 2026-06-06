Giornale di Sicilia: “Palermo, la pista Trimboli è calda”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
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Il mercato comincia a entrare nel vivo e il Palermo lavora già per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra all’altezza delle ambizioni di promozione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei reparti destinati a subire maggiori cambiamenti potrebbe essere il centrocampo.

Le possibili partenze di Gomes e Blin impongono infatti alcune riflessioni alla dirigenza rosanero, chiamata a individuare profili in grado di garantire qualità, dinamismo e continuità di rendimento.


Trimboli nel mirino

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione figura Simone Trimboli, centrocampista classe 2002 del Mantova. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giocatore sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dal Palermo in vista della prossima stagione.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Trimboli è stato una delle sorprese dell’ultimo campionato di Serie B. Con un gol e otto assist ha contribuito in maniera significativa alla salvezza del Mantova, confermandosi come uno degli elementi più interessanti della categoria.

Le sue caratteristiche di corsa, inserimento e qualità nell’ultimo passaggio avrebbero attirato l’attenzione di diversi club, ma il Palermo starebbe cercando di muoversi in anticipo per valutare la fattibilità dell’operazione.

Contratto fino al 2027

A rendere la situazione particolarmente interessante è anche la posizione contrattuale del centrocampista. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Trimboli è legato al Mantova fino al giugno 2027, una condizione che potrebbe favorire eventuali trattative nel corso dell’estate.

Per il Palermo si tratta di un profilo che rispecchia perfettamente l’identikit ricercato dalla società: giovane, già pronto per la categoria e con margini di crescita ancora importanti.

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