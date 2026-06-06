Corriere dello Sport: “Serie B, Avellino su Artistico e Pecorino. Pisa, corsa a quattro per la panchina. Tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Il mercato e il valzer degli allenatori iniziano a entrare nel vivo in Serie B. Tra le società più attive c’è l’Avellino, impegnato a rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club irpino segue con attenzione Gabriele Artistico, attaccante classe 2003 di proprietà della Lazio. Dopo l’esperienza allo Spezia, culminata con la retrocessione in Serie C, il centravanti rientrerà a Formello. Nella scorsa stagione ha realizzato 13 reti in 31 presenze e resta uno dei profili più richiesti del mercato cadetto. I buoni rapporti tra Avellino e Lazio potrebbero favorire l’operazione.


Tra gli obiettivi biancoverdi figura anche Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus reduce da una stagione positiva al Südtirol, chiusa con 9 gol in 33 partite. Sul fronte delle uscite, è sempre più vicino il trasferimento di Valerio Crespi al Brescia, operazione che garantirebbe un incasso di circa 225 mila euro.

Pisa, quattro nomi per il dopo Hiljemark

Situazione in evoluzione anche a Pisa, dove la dirigenza è alla ricerca di un allenatore esperto per rilanciare immediatamente le ambizioni di promozione.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, la lista dei candidati si sarebbe ridotta a quattro profili: Fabio Pecchia, Marco Baroni, Paolo Zanetti e Paolo Bianco.

Pecchia rappresenta uno dei tecnici più vincenti della categoria, con tre promozioni conquistate tra Verona, Cremonese e Parma. Baroni vanta successi con Benevento e Lecce, mentre Zanetti ha riportato il Venezia in Serie A nel 2021. Completa il quadro Bianco, fresco di promozione con il Monza.

Il club nerazzurro punta a chiudere la scelta entro la metà di giugno, mentre il patron Alexander Knaster sta partecipando direttamente alle valutazioni insieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini.

Modena, Pecchia resta il sogno

Anche il Modena è al lavoro per individuare il successore di Andrea Sottil. Dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Nereo Bonato, la prima scelta resta proprio Fabio Pecchia.

L’ex tecnico del Parma, però, starebbe prendendo tempo per comprendere le intenzioni del Pisa. Per questo motivo il club emiliano valuta alternative come Davide Possanzini, Luca D’Angelo e Tomei, protagonista con l’Ascoli nei playoff di Serie C.

Mantova, Gliozzi nel mirino

Sul fronte giocatori, il Mantova continua a muoversi con decisione e ha messo nel mirino Ettore Gliozzi del Modena. L’attaccante, autore di 11 reti nell’ultima stagione, rappresenta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo della formazione virgiliana.

Arezzo, rebus portiere

L’Arezzo lavora invece alla porta del futuro. In cima alla lista ci sarebbe Diego Mascardi dello Spezia, ma il club amaranto segue con attenzione anche Tommaso Martinelli della Fiorentina, profilo apprezzato pure da Avellino e Sampdoria.

Contestualmente si avvicina l’addio di Luca Trombini, mentre la società punta a prolungare il contratto dell’esperto Giacomo Venturi, destinato a rimanere come vice.

Altre notizie

palermo sampdoria serie b 1-0 (14) brunori

Corriere dello Sport: “Sampdoria, si valuta il ritorno di Brunori. Palermo e attaccante verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Corriere dello Sport: “Joronen rinnova e saluta la Finlandia: adesso c’è solo il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (23) pohjanpalo cassandro

Di Marzio: “Palermo, idea Cassandro per rinforzare la difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Roberto_Stellone

Catania: per la panchina spunta anche l’ex rosa Stellone

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
gliozzi modena

Mantova, colpo in attacco: Gliozzi a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
718033045_1540908264063434_5177782200562021382_n

Sampdoria in lutto: scomparso il medico sociale Massimo Manara

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 200741

Avellino, occhi su Frangella: il talento del Sassuolo nel mirino degli irpini

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
bedin

Serie B, Bedin rilancia: «Playoff spettacolo, giovani al centro e sostenibilità per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
del grosso

Del Grosso verso l’addio al Palermo, possibile nuova avventura in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
702625528_18092144813210245_2120699980340058085_n

Palermo, un giovane talento ungherese convince in prova: il club valuta l’affondo per Vincze

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
gliozzi modena

Mantova, colpo in attacco: Gliozzi a un passo dalla firma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
simone-giacchetta-cremonese_11spsc6le2cn21x5dqgqhp55a1

Cremonese, idea Tramontano per il post-Giacchetta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026

Ultimissime

palermo modena 1-1 (117) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, Avellino su Artistico e Pecorino. Pisa, corsa a quattro per la panchina. Tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (14) brunori

Corriere dello Sport: “Sampdoria, si valuta il ritorno di Brunori. Palermo e attaccante verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Corriere dello Sport: “Joronen rinnova e saluta la Finlandia: adesso c’è solo il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (23) pohjanpalo cassandro

Di Marzio: “Palermo, idea Cassandro per rinforzare la difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
HKEjSTPWoAArFDx

Amichevoli: Finlandia battuta 2-1 dall’Ungheria. Pohjanpalo in campo 66′. Joronen entra nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026