Corriere dello Sport: “Serie B, Avellino su Artistico e Pecorino. Pisa, corsa a quattro per la panchina. Tutte le trattative del giorno”

Il mercato e il valzer degli allenatori iniziano a entrare nel vivo in Serie B. Tra le società più attive c’è l’Avellino, impegnato a rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club irpino segue con attenzione Gabriele Artistico, attaccante classe 2003 di proprietà della Lazio. Dopo l’esperienza allo Spezia, culminata con la retrocessione in Serie C, il centravanti rientrerà a Formello. Nella scorsa stagione ha realizzato 13 reti in 31 presenze e resta uno dei profili più richiesti del mercato cadetto. I buoni rapporti tra Avellino e Lazio potrebbero favorire l’operazione.





Tra gli obiettivi biancoverdi figura anche Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus reduce da una stagione positiva al Südtirol, chiusa con 9 gol in 33 partite. Sul fronte delle uscite, è sempre più vicino il trasferimento di Valerio Crespi al Brescia, operazione che garantirebbe un incasso di circa 225 mila euro.

Pisa, quattro nomi per il dopo Hiljemark

Situazione in evoluzione anche a Pisa, dove la dirigenza è alla ricerca di un allenatore esperto per rilanciare immediatamente le ambizioni di promozione.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, la lista dei candidati si sarebbe ridotta a quattro profili: Fabio Pecchia, Marco Baroni, Paolo Zanetti e Paolo Bianco.

Pecchia rappresenta uno dei tecnici più vincenti della categoria, con tre promozioni conquistate tra Verona, Cremonese e Parma. Baroni vanta successi con Benevento e Lecce, mentre Zanetti ha riportato il Venezia in Serie A nel 2021. Completa il quadro Bianco, fresco di promozione con il Monza.

Il club nerazzurro punta a chiudere la scelta entro la metà di giugno, mentre il patron Alexander Knaster sta partecipando direttamente alle valutazioni insieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini.

Modena, Pecchia resta il sogno

Anche il Modena è al lavoro per individuare il successore di Andrea Sottil. Dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Nereo Bonato, la prima scelta resta proprio Fabio Pecchia.

L’ex tecnico del Parma, però, starebbe prendendo tempo per comprendere le intenzioni del Pisa. Per questo motivo il club emiliano valuta alternative come Davide Possanzini, Luca D’Angelo e Tomei, protagonista con l’Ascoli nei playoff di Serie C.

Mantova, Gliozzi nel mirino

Sul fronte giocatori, il Mantova continua a muoversi con decisione e ha messo nel mirino Ettore Gliozzi del Modena. L’attaccante, autore di 11 reti nell’ultima stagione, rappresenta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo della formazione virgiliana.

Arezzo, rebus portiere

L’Arezzo lavora invece alla porta del futuro. In cima alla lista ci sarebbe Diego Mascardi dello Spezia, ma il club amaranto segue con attenzione anche Tommaso Martinelli della Fiorentina, profilo apprezzato pure da Avellino e Sampdoria.

Contestualmente si avvicina l’addio di Luca Trombini, mentre la società punta a prolungare il contratto dell’esperto Giacomo Venturi, destinato a rimanere come vice.