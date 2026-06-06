Corriere dello Sport: “Sampdoria, si valuta il ritorno di Brunori. Palermo e attaccante verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (14) brunori

Il futuro di Matteo Brunori potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello della Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club blucerchiato starebbe valutando la possibilità di riportare a Genova l’attaccante italo-brasiliano dopo i sei mesi trascorsi in prestito nella scorsa stagione.

Brunori è rientrato al Palermo al termine dell’esperienza ligure, ma la sua permanenza in rosanero appare sempre più improbabile. L’attaccante, infatti, sarebbe ormai fuori dal progetto tecnico di Filippo Inzaghi e il club siciliano è alla ricerca di una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.


La Sampdoria segue con attenzione l’evolversi della situazione e starebbe riflettendo sulla possibilità di riportare in blucerchiato il giocatore, che nella seconda parte della scorsa stagione ha contribuito alla salvezza della formazione ligure.

Il nome di Brunori continua dunque a essere uno dei temi più caldi del mercato rosanero. Dopo cinque stagioni e 76 reti con la maglia del Palermo, il percorso dell’ex capitano sembra destinato a concludersi definitivamente, con la Sampdoria che resta una delle possibili destinazioni per il futuro dell’attaccante.

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