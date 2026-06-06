Corriere dello Sport: “Sampdoria, si valuta il ritorno di Brunori. Palermo e attaccante verso l’addio”
Il futuro di Matteo Brunori potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello della Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club blucerchiato starebbe valutando la possibilità di riportare a Genova l’attaccante italo-brasiliano dopo i sei mesi trascorsi in prestito nella scorsa stagione.
Brunori è rientrato al Palermo al termine dell’esperienza ligure, ma la sua permanenza in rosanero appare sempre più improbabile. L’attaccante, infatti, sarebbe ormai fuori dal progetto tecnico di Filippo Inzaghi e il club siciliano è alla ricerca di una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.
La Sampdoria segue con attenzione l’evolversi della situazione e starebbe riflettendo sulla possibilità di riportare in blucerchiato il giocatore, che nella seconda parte della scorsa stagione ha contribuito alla salvezza della formazione ligure.
Il nome di Brunori continua dunque a essere uno dei temi più caldi del mercato rosanero. Dopo cinque stagioni e 76 reti con la maglia del Palermo, il percorso dell’ex capitano sembra destinato a concludersi definitivamente, con la Sampdoria che resta una delle possibili destinazioni per il futuro dell’attaccante.