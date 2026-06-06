Corriere dello Sport: “Joronen rinnova e saluta la Finlandia: adesso c’è solo il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Jesse Joronen è pronto a legare ancora il proprio futuro al Palermo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il portiere finlandese, dopo aver annunciato l’addio alla nazionale, è vicino al rinnovo del contratto con il club rosanero.

L’accordo tra la società di viale del Fante e l’entourage dell’estremo difensore era stato raggiunto già prima della conclusione della stagione. Il prolungamento sarebbe scattato automaticamente in caso di promozione in Serie A, ma la volontà reciproca di proseguire insieme non è mai stata messa in discussione. Manca soltanto l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.


Una delle certezze della stagione

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Joronen è stato uno dei punti fermi del Palermo nell’ultima annata. Con 17 clean sheet complessivi, il finlandese si è confermato tra i migliori portieri del campionato, garantendo continuità di rendimento e affidabilità.

Oltre alle prestazioni sul campo, il numero uno rosanero si è distinto anche per correttezza e sportività, ricevendo il “Cartellino Verde” della Lega Serie B dopo aver ammesso un proprio tocco di palla in occasione di un calcio d’angolo durante una gara disputata a Pescara.

Diverso invece il destino di Alfred Gomis, anch’egli in scadenza di contratto. Il portiere senegalese è destinato a lasciare Palermo dopo una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, che gli hanno consentito di collezionare appena cinque presenze ufficiali.

L’addio alla nazionale dopo 14 anni

La giornata di ieri ha segnato anche la fine dell’avventura internazionale di Joronen. Il portiere ha infatti disputato la sua ultima gara con la Finlandia, chiudendo un percorso iniziato nelle selezioni giovanili e proseguito fino alla nazionale maggiore.

«Ho avuto il privilegio di rappresentare la mia nazionale per 14 anni, ma arriva un momento in cui sai di avere dato tutto e che è tempo di fare altre cose nella tua vita», ha dichiarato il portiere nel messaggio d’addio.

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Joronen lascia la Finlandia dopo 45 presenze complessive nelle varie rappresentative, di cui 22 con la nazionale maggiore.

Obiettivo Serie A

Archiviata l’esperienza con la maglia della Finlandia, il futuro del portiere sarà interamente concentrato sul Palermo. Nonostante alcuni interessamenti provenienti dalla Serie A, dove avrebbe potuto ricoprire il ruolo di vice, Joronen ha sempre manifestato la volontà di restare in rosanero.

Il Palermo aveva puntato su di lui nell’estate scorsa, quando era svincolato dopo l’esperienza al Venezia. Una scommessa rivelatasi vincente e che ora è pronta a proseguire con un nuovo contratto e una nuova missione: riportare il Palermo in Serie A.

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