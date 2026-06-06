Di Marzio: “Palermo, idea Cassandro per rinforzare la difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (23) pohjanpalo cassandro

Il Palermo continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rosanero avrebbe messo nel mirino Tommaso Cassandro, difensore classe 2000 attualmente in forza al Catanzaro.

La società guidata da Filippo Inzaghi, dopo la mancata promozione in Serie A, è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e costruire una squadra ancora più competitiva per il prossimo campionato di Serie B.


Cassandro conosce bene la categoria. Cresciuto nel Cittadella, ha collezionato 55 presenze in Serie B con il club veneto prima del trasferimento al Lecce nel gennaio 2023. In Salento ha trovato poco spazio, scendendo in campo una sola volta in Serie A contro la Fiorentina.

Successivamente è passato al Como, dove ha totalizzato 21 presenze tra Serie B e Coppa Italia, prima di approdare al Catanzaro nell’estate del 2024. Con la formazione calabrese ha fin qui raccolto 62 presenze complessive, mettendo a referto 4 gol e 3 assist.

Secondo Gianluca Di Marzio, il Palermo starebbe valutando il profilo dell’esterno difensivo come possibile rinforzo per la corsia destra in vista della nuova stagione.

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