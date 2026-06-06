Repubblica: “Proteste e piume di struzzo. Dua Lipa divide Palermo «Non siamo il suo salotto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
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La prima giornata dei festeggiamenti per il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner ha trasformato il centro storico di Palermo in un set esclusivo tra auto d’epoca, luminarie, musica jazz e ospiti internazionali. Ma insieme al glamour e alla curiosità dei fan non sono mancate le polemiche.

Come racconta Repubblica, piazza Croce dei Vespri e Palazzo Gangi sono diventati il cuore dell’evento organizzato per la popstar britannica e il marito, con una scenografia ispirata alla Palermo degli anni Sessanta. Un allestimento che ha diviso l’opinione pubblica tra chi ha apprezzato la visibilità internazionale garantita alla città e chi, invece, ha criticato la trasformazione di una parte del centro storico in una location privata.


Proteste e contestazioni

Nella notte precedente all’evento sono comparsi diversi manifesti con scritte come «Palermo non è in affitto» e «La nostra piazza non è il tuo salotto», rimossi prima dell’inizio della festa.

Secondo quanto riportato da Repubblica, una parte dei residenti e dei commercianti ha contestato le limitazioni imposte dall’organizzazione, tra strade chiuse, accessi contingentati e misure di sicurezza particolarmente rigide.

Tra le voci critiche anche quella della soprintendente ai Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano, che ha sottolineato come un evento di tale portata avrebbe potuto lasciare un segno concreto sul patrimonio cittadino attraverso interventi di recupero o restauro delle aree coinvolte.

Star internazionali e sicurezza massima

L’evento ha richiamato numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica internazionale. Tra i presenti figuravano Charli XCX, Mark Ronson, Joe Alwyn e Donatella Versace, amica della coppia e protagonista di alcune delle scelte stilistiche della cantante.

Dua Lipa è apparsa in pubblico con un elegante abito bianco caratterizzato da una profonda scollatura sulla schiena, mentre Callum Turner l’ha accompagnata per tutta la serata tra gli applausi degli invitati.

L’intera area è stata sorvegliata da un imponente dispositivo di sicurezza composto da forze dell’ordine e addetti privati, con il divieto assoluto di fotografie e riprese non autorizzate.

Palermo protagonista nel mondo

Al di là delle polemiche, l’evento ha riportato Palermo al centro dell’attenzione internazionale. Gli ospiti hanno visitato la Galleria d’Arte Moderna e preso parte al ricevimento esclusivo organizzato all’interno di Palazzo Gangi, lo storico edificio reso celebre dal film Il Gattopardo di Luchino Visconti.

La serata si è conclusa con Dua Lipa affacciata dal celebre balcone del palazzo, simbolo di un’immagine destinata a fare il giro del mondo e che conferma ancora una volta il crescente interesse delle grandi celebrità internazionali per il capoluogo siciliano.

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