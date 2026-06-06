Tuttosport: “Euro 2032, Palermo sorpresa della corsa. Il Barbera accelera con il City Football Group”

Palermo continua a guadagnare posizioni nella corsa che porterà alla scelta delle città italiane destinate a ospitare Euro 2032. Come racconta Tuttosport, il capoluogo siciliano rappresenta oggi una delle candidature più interessanti grazie alla spinta del City Football Group e al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera.

Sessa: «Sono ottimista, ce la faremo»





Dal palco del Festival della Serie A è intervenuto Massimo Sessa, commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, che ha fatto il punto sul percorso che dovrà portare l’Italia a selezionare le sedi da presentare all’Uefa insieme alla Turchia.

«Sono ottimista, ce la faremo», ha dichiarato Sessa, confermando che la Figc ha inviato alle quindici città candidate le comunicazioni ufficiali con la scadenza fissata al 31 luglio per la presentazione della documentazione definitiva.

Entro l’inizio di ottobre la Federazione dovrà indicare almeno cinque sedi italiane, anche se l’obiettivo è arrivare con un numero più ampio di impianti realmente candidabili.

Palermo tra le sorprese

Secondo Tuttosport, una delle sorprese più significative riguarda proprio Palermo. Il progetto del nuovo Barbera viene considerato tra quelli con maggiori possibilità di crescita grazie alla solidità del City Football Group e alla volontà di accelerare l’iter burocratico.

Il quotidiano evidenzia come il Barbera e il futuro stadio della Roma a Pietralata siano attualmente i due progetti sui quali il commissario straordinario potrebbe incidere maggiormente una volta completato il quadro normativo necessario.

La corsa alle sedi

Tra le città considerate più avanti figurano Torino, Roma, Firenze e Napoli. Nel capoluogo campano, Comune e Regione hanno già individuato circa 200 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Maradona.

Restano invece da monitorare le situazioni di Milano, legata al progetto del nuovo impianto di Inter e Milan, e quelle di diverse altre città che stanno cercando di recuperare terreno nella corsa europea.

Un’opportunità per il calcio italiano

L’obiettivo di Euro 2032 non riguarda soltanto l’organizzazione del torneo, ma anche il rinnovamento degli impianti italiani.

Come ricordato da Tuttosport, il presidente federale Gabriele Gravina ha sempre considerato la manifestazione un’occasione irripetibile per modernizzare strutture ormai datate. Secondo uno studio di Banca Ifis, stadi più moderni potrebbero generare oltre 5 milioni di spettatori in più ogni anno nel sistema calcio italiano.

Per Palermo, dunque, la candidatura del Barbera rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un’importante opportunità di sviluppo per l’intera città.