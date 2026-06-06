Tuttosport: “Euro 2032, Palermo sorpresa della corsa. Il Barbera accelera con il City Football Group”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-06 085600

Palermo continua a guadagnare posizioni nella corsa che porterà alla scelta delle città italiane destinate a ospitare Euro 2032. Come racconta Tuttosport, il capoluogo siciliano rappresenta oggi una delle candidature più interessanti grazie alla spinta del City Football Group e al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera.

Sessa: «Sono ottimista, ce la faremo»


Dal palco del Festival della Serie A è intervenuto Massimo Sessa, commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, che ha fatto il punto sul percorso che dovrà portare l’Italia a selezionare le sedi da presentare all’Uefa insieme alla Turchia.

«Sono ottimista, ce la faremo», ha dichiarato Sessa, confermando che la Figc ha inviato alle quindici città candidate le comunicazioni ufficiali con la scadenza fissata al 31 luglio per la presentazione della documentazione definitiva.

Entro l’inizio di ottobre la Federazione dovrà indicare almeno cinque sedi italiane, anche se l’obiettivo è arrivare con un numero più ampio di impianti realmente candidabili.

Palermo tra le sorprese

Secondo Tuttosport, una delle sorprese più significative riguarda proprio Palermo. Il progetto del nuovo Barbera viene considerato tra quelli con maggiori possibilità di crescita grazie alla solidità del City Football Group e alla volontà di accelerare l’iter burocratico.

Il quotidiano evidenzia come il Barbera e il futuro stadio della Roma a Pietralata siano attualmente i due progetti sui quali il commissario straordinario potrebbe incidere maggiormente una volta completato il quadro normativo necessario.

La corsa alle sedi

Tra le città considerate più avanti figurano Torino, Roma, Firenze e Napoli. Nel capoluogo campano, Comune e Regione hanno già individuato circa 200 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Maradona.

Restano invece da monitorare le situazioni di Milano, legata al progetto del nuovo impianto di Inter e Milan, e quelle di diverse altre città che stanno cercando di recuperare terreno nella corsa europea.

Un’opportunità per il calcio italiano

L’obiettivo di Euro 2032 non riguarda soltanto l’organizzazione del torneo, ma anche il rinnovamento degli impianti italiani.

Come ricordato da Tuttosport, il presidente federale Gabriele Gravina ha sempre considerato la manifestazione un’occasione irripetibile per modernizzare strutture ormai datate. Secondo uno studio di Banca Ifis, stadi più moderni potrebbero generare oltre 5 milioni di spettatori in più ogni anno nel sistema calcio italiano.

Per Palermo, dunque, la candidatura del Barbera rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un’importante opportunità di sviluppo per l’intera città.

Altre notizie

palermo manchester city (162) soriano

Repubblica: “Fiducia a Inzaghi e Osti. Il City prepara il nuovo Palermo tra mercato, stadio e abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo manchester city (23) Mirri Mubarak soriano

Repubblica: “Missione Manchester, il City Group rilancia: il Palermo deve accelerare verso la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (36) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen può essere il primo… colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (15) joronen

Giornale di Sicilia: “Joronen saluta la Finlandia. Il Palermo lavora al rinnovo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-06 071848

Giornale di Sicilia: “Palermo, El Shaarawy resta una suggestione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-06 071402

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bonfanti resta nel mirino. Inzaghi lo conosce bene”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Trimboli_DB1_3380-e1715004893700

Giornale di Sicilia: “Palermo, la pista Trimboli è calda”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (14) brunori

Corriere dello Sport: “Sampdoria, si valuta il ritorno di Brunori. Palermo e attaccante verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Corriere dello Sport: “Joronen rinnova e saluta la Finlandia: adesso c’è solo il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (23) pohjanpalo cassandro

Di Marzio: “Palermo, idea Cassandro per rinforzare la difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
HKEjSTPWoAArFDx

Amichevoli: Finlandia battuta 2-1 dall’Ungheria. Pohjanpalo in campo 66′. Joronen entra nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (70) joronen

Palermo: Joronen riceve il Cartellino Verde Serie B 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-06 085600

Tuttosport: “Euro 2032, Palermo sorpresa della corsa. Il Barbera accelera con il City Football Group”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
gilardino genoa

Gazzetta dello Sport: “Serie B, rivoluzione ancora incompleta: 13 panchine senza allenatore e cinque club senza ds”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
HKFVuuSXUAEwO5W

Repubblica: “Proteste e piume di struzzo. Dua Lipa divide Palermo «Non siamo il suo salotto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo manchester city (162) soriano

Repubblica: “Fiducia a Inzaghi e Osti. Il City prepara il nuovo Palermo tra mercato, stadio e abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
palermo manchester city (23) Mirri Mubarak soriano

Repubblica: “Missione Manchester, il City Group rilancia: il Palermo deve accelerare verso la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026