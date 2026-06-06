Tuttosport: “Serie B, panchine e mercato: Palermo su Bonfanti, Sampdoria verso la svolta straniera”

Continuano a intrecciarsi le strategie di mercato e le scelte tecniche delle società di Serie B in vista della stagione 2026-2027. Tra trattative, panchine da assegnare e dirigenti da nominare, il quadro resta in continua evoluzione.

Palermo, spunta Bonfanti. Del Grosso ai saluti





Il Palermo guarda ancora in casa Atalanta per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rosanero segue con interesse Giovanni Bonfanti, difensore reduce dalle esperienze tra Pisa e Spezia. Il classe 2003 rappresenterebbe una soluzione preziosa sia come terzino sinistro sia come centrale difensivo.

Per Filippo Inzaghi si tratterebbe di un volto già conosciuto, avendolo allenato durante la comune esperienza al Pisa.

Sul fronte settore giovanile, invece, si avvicina la separazione con Cristiano Del Grosso. L’allenatore della Primavera avrebbe manifestato la volontà di intraprendere un percorso alla guida di una prima squadra, attirando l’interesse di diversi club professionistici.

Carrarese, corsa a tre per il dopo Calabro

La Carrarese continua a riflettere sul successore di Antonio Calabro. In pole resta Guido Pagliuca, tecnico che per caratteristiche e filosofia di gioco ricorda da vicino l’allenatore pugliese.

Nel casting dei toscani figurano però anche due profili emergenti come Daniele Galloppa e Francesco Magnanelli. La società vuole prendersi tutto il tempo necessario prima di sciogliere definitivamente le riserve.

Mantova, Gliozzi sempre più vicino

Il Mantova è pronto a chiudere uno dei primi colpi del proprio mercato. Ettore Gliozzi è ormai vicino all’approdo in biancorosso dopo l’esperienza al Modena.

I virgiliani seguono inoltre il giovane centrocampista Luigi Castegnaro, classe 2007 dell’Arzignano Valchiampo, considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie C.

Cremonese, prende quota l’ipotesi Tramontano

Dopo la separazione da Simone Giacchetta, la Cremonese continua a cercare il nuovo direttore sportivo.

Secondo Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe salita sensibilmente la candidatura di Antonio Tramontano, attualmente nello scouting del West Ham. Restano monitorati anche Filippo Giraldi, oggi al Nottingham Forest, e altri profili internazionali.

Juve Stabia, tutto fermo in attesa della proprietà

In casa Juve Stabia ogni discorso tecnico resta subordinato alla soluzione della vicenda societaria.

L’eventuale sostituzione di Matteo Lovisa, corteggiato dal Südtirol, così come la scelta del nuovo allenatore, verranno affrontate soltanto dopo la definizione dell’assetto proprietario e delle procedure legate all’iscrizione al prossimo campionato.

Sampdoria, Velázquez favorito per la panchina

La Sampdoria sembra sempre più orientata verso una svolta internazionale. Dopo l’arrivo del direttore sportivo portoghese Americo Branco, anche la panchina potrebbe parlare straniero.

Il nome più caldo, secondo Tuttosport, è quello dello spagnolo Julio Velázquez, reduce dalla vittoria del campionato bulgaro con il Levski Sofia e già passato dall’Italia durante la breve esperienza all’Udinese.

Velázquez conosce bene Branco, con il quale ha già lavorato al Fortuna Sittard, e al momento appare in vantaggio rispetto agli altri candidati.

Tra le alternative restano monitorati il danese Bo Henriksen, attualmente al Mainz, Miron Muslic Friss del Cercle Brugge, l’inglese Ryan Mason, lo svizzero Raphael Wicky e l’ex Milan Mark van Bommel.

Arezzo, caccia al portiere del futuro

L’Arezzo continua a lavorare per individuare il nuovo numero uno. I nomi più seguiti restano Tommaso Martinelli della Fiorentina e Diego Mascardi dello Spezia, ma nelle ultime ore sarebbe emersa anche la candidatura del giovane Luca Martelli del Forlì.

Per il centrocampo piace invece Christos Kourfalidis, mentre in attacco il grande obiettivo resta Emanuele Rao, reduce da una stagione positiva al Bari.