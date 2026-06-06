City Group, Al Mubarak rilancia: «Faremo di tutto per riportare il Palermo in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
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Nel corso della consueta intervista annuale rilasciata ai canali ufficiali del Manchester City, il presidente fondatore del City Football Group, Khaldoon Al Mubarak, ha tracciato un bilancio della stagione delle squadre appartenenti al gruppo, soffermandosi anche sul percorso del Palermo.

Parlando del club rosanero, Al Mubarak ha ribadito con forza gli obiettivi della proprietà, confermando il pieno sostegno al progetto sportivo. «Dobbiamo arrivare in Serie A e faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: tra le squadre di Serie A, perché questa è la dimensione del Palermo», ha dichiarato.

Parole che testimoniano la volontà del City Football Group di continuare a investire sul club siciliano, con l’obiettivo di riportarlo stabilmente nella massima serie italiana. Un messaggio chiaro ai tifosi rosanero, che attendono il ritorno del Palermo ai vertici del calcio nazionale.


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