Criscitiello: «Lecce è una perla del Sud. Il Bari…»

Nel corso del Lecce Community Show, Michele Criscitiello ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro del Lecce, soffermandosi sia sugli aspetti societari sia sulle possibili figure da coinvolgere nell’area tecnica.

Il direttore di Sportitalia ha rivelato di aver suggerito alcuni nomi al presidente Saverio Sticchi Damiani: “Ho dato dei consigli facendo due nomi a Sticchi, ma l’ho fatto in amicizia. Uno è un giovane vecchio, più simile a Corvino per tipologia di lavoro, Fabio Gatti, uno dei due si chiama Sean”.

Criscitiello ha poi elogiato il percorso compiuto dal club salentino negli ultimi anni, attribuendo gran parte dei meriti alla proprietà: «Lecce è una perla del Sud e credo che in certi casi la differenza la faccia la proprietà. Basta guardare Lecce e Bari, con un club che si salva per il quarto anno di fila con un utile di 20 milioni e un altro che va in Serie C».





Infine, l’opinionista ha rivolto un messaggio diretto alla piazza giallorossa, invitando tifosi e ambiente a dare il giusto valore alle salvezze conquistate in Serie A: «La cosa che non mi piace dei leccesi è che non si accontentano della salvezza. Dovete capire che salvarsi è un miracolo. State facendo qualcosa di straordinario».