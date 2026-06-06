Italia, Baldini verso la Grecia: «I ragazzi tirino fuori tutta la loro qualità»

Prosegue la preparazione dell’Italia in vista dell’amichevole contro la Grecia, in programma domani 7 giugno. Dal ritiro di Coverciano, il Ct ad interim Silvio Baldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, indicando la strada da seguire dopo i segnali positivi mostrati nella sfida contro il Lussemburgo.

«Mi aspetto di vedere le stesse cose fatte a Lussemburgo», ha dichiarato il tecnico azzurro, che ha poi spiegato cosa chiede ai suoi giocatori: «Vorrei che i ragazzi iniziassero la partita tranquilli, dimostrando che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita. Devono tirare fuori tutta la loro qualità tecnica».





A parlare è stato anche Davide Bartesaghi, tra i giovani protagonisti del nuovo corso azzurro. Il difensore del Milan ha raccontato l’emozione dell’esordio: «Sono emozioni incredibili, per molti era il debutto. Con tanti compagni ci conosciamo da prima ed è stato un traguardo importante».

Bartesaghi ha poi speso parole importanti per Gianluigi Donnarumma: «Ci è vicino e ci trasmette serenità, come il mister. È una bravissima persona, ci ho fatto un allenamento quando ero piccolo ed è una persona d’oro». Infine, un messaggio sul futuro dei giovani in Nazionale: «Bisogna magari dare più spazio ai giovani, la pazienza è fondamentale, poi sta a noi dimostrare sul campo».