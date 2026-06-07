Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Cassandro. Al Mubarak rilancia: «La Serie A è la dimensione dei rosanero»”

Il Palermo entra nel vivo del mercato e mette nel mirino uno dei protagonisti dell’ultima stagione del Catanzaro. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha avviato contatti concreti per Tommaso Cassandro, difensore classe 2000 reduce da un’annata di alto livello in Calabria.

Cassandro nel mirino del Palermo





Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo avrebbe già formulato una proposta importante per il calciatore, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato di Filippo Inzaghi.

Cassandro è un difensore estremamente duttile: può giocare da terzino destro, da centrale difensivo e, all’occorrenza, anche in posizione più avanzata. Nell’ultima stagione ha collezionato 38 presenze e 4 gol, confermandosi tra gli elementi più continui del Catanzaro guidato da Aquilani.

Cresciuto nel Cittadella e passato anche dal Lecce in Serie A, il difensore è rientrato al Como dopo due stagioni consecutive in prestito ai giallorossi. Il suo contratto con il club lariano scade nel 2028.

Prima mossa del nuovo Palermo

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo si è mosso in anticipo rispetto alla concorrenza, consapevole dell’interesse di diversi club nei confronti del giocatore.

L’operazione verrebbe impostata a titolo definitivo e la valutazione si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma i primi segnali vengono considerati incoraggianti.

Dopo il summit di Manchester, il direttore sportivo Carlo Osti ha iniziato ad accelerare sulle priorità individuate insieme a Inzaghi e alla proprietà. Tra queste figura l’acquisto di almeno un difensore di spessore e l’inserimento di giovani di qualità soprattutto sulle corsie esterne.

Al Mubarak: «Il Palermo deve stare in Serie A»

Dal fronte City Football Group è arrivata una nuova e importante attestazione di fiducia.

Nel tradizionale bilancio stagionale, il presidente del CFG Khaldoon Al Mubarak ha dedicato un passaggio anche al Palermo, ribadendo la volontà della proprietà di continuare a sostenere il progetto rosanero.

«Dobbiamo arrivare in Serie A. Faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: cioè fra le squadre di Serie A, perché questa è la dimensione di Palermo», ha dichiarato Al Mubarak.

Parole che confermano ancora una volta l’ambizione del City Football Group e la volontà di riportare il club rosanero nella massima serie.

Anche Crippa parla rosanero

A Palermo era presente anche il campione europeo della mezza maratona Yeman Crippa, arrivato in città per il Trofeo della Legalità. Nel corso dell’evento ha ricordato il suo passato da calciatore, raccontando di aver iniziato la propria carriera sportiva proprio con il pallone tra i piedi.