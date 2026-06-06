Prima pagina Tuttosport: “Il Palermo si lancia su Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 061810

Forte interesse per il difensore

Altre notizie

Screenshot 2026-06-06 083000

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chiesa «Fatemi giocare Voglio tornare in Italia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-06 074151

Prima pagina Repubblica Palermo: “Dua Lipa, Palermo è un set. La favola e la protesta”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-06 061009

Prima pagina Corriere dello Sport: “Fedeltà Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-06 085214

Prima pagina Tuttosport: “Montecarlo vede Rosso”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-06 070153

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Favori e clientele, gli enti nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Screenshot 2026-06-05 071836

Prima pagina Repubblica Palermo: “Paparazzi, star e disagi La Palermo di Dua Lipa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 073247

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La parentopoli del Cefpas”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 090856

Prima pagina Tuttosport: “Matteo contro Flavio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 061040

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, anche Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 081208

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La mia Inter ha sempre fame”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-04 092336

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nel nome di Pio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Screenshot 2026-06-04 060445

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Bragantini e Marras”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-07 063601

Corriere dello Sport: “Italia, la Giovane Nazionale cerca il bis in Grecia: Baldini chiede nuove risposte”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
abate juve stabia

Corriere dello Sport: “Futuro incerto. Juve Stabia, città in ansia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
45a6b89609

Corriere dello Sport: “Hasa-Avellino, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (15) Antonini le douaron cassandro

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Cassandro. Al Mubarak rilancia: «La Serie A è la dimensione dei rosanero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 061810

Prima pagina Tuttosport: “Il Palermo si lancia su Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026