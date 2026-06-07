Repubblica: “Dua Lipa dice sì a Bagheria. Festa da sogno tra Elton John, vip e un ritorno milionario per Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
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Si è conclusa tra musica, lusso e ospiti internazionali la tre giorni siciliana di Dua Lipa e Callum Turner, culminata ieri a Villa Valguarnera con una cerimonia simbolica che ha trasformato la storica dimora bagherese nel cuore di uno degli eventi mondani più seguiti dell’anno.

Come raccontano Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, la popstar britannica e l’attore inglese, già sposati civilmente a Londra, hanno celebrato davanti ad amici e parenti una romantica cerimonia immersa tra peonie, giacinti e allestimenti ispirati all’eleganza siciliana.


Elton John emoziona gli sposi

Il momento più suggestivo della giornata è arrivato quando Elton John, giunto in Sicilia con un volo privato, si è esibito al pianoforte interpretando Your Song davanti alla coppia.

Dua Lipa, in un prezioso abito Versace impreziosito da diamanti e accompagnata da un bouquet di mughetti, ha raggiunto il gazebo allestito nel parco della villa insieme al marito Callum Turner. Intorno agli sposi, sedute decorate con fiocchi di raso e un messaggio dedicato agli invitati: «Stay mad with me forever», ovvero «Resta innamorato pazzo di me per sempre».

Una festa tra eleganza e tradizione siciliana

Come evidenzia Repubblica Palermo, l’atmosfera della serata ha unito il fascino aristocratico della villa settecentesca alle tradizioni dell’isola.

Le sale storiche sono state allestite con argenti, cristalli, candelabri e composizioni floreali, mentre il menù ha celebrato i sapori della Sicilia con cannolini, cassatine e gelo di melone, particolarmente apprezzato dagli ospiti.

Dopo la cena, la festa si è spostata all’esterno con la musica affidata ai dj internazionali Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta e Peggy Gou, protagonisti fino alle prime ore del mattino.

Le star presenti

Tra gli ospiti spiccavano numerosi nomi del panorama musicale e dello spettacolo internazionale.

Presenti, tra gli altri, Donatella Versace, Charli XCX con il marito George Daniel, il produttore Mark Ronson, il leader dei Tame Impala Kevin Parker e l’attore Joe Alwyn.

L’intera area è stata protetta da un imponente dispositivo di sicurezza privata che ha presidiato ogni accesso alla villa.

L’effetto Palermo

Oltre al valore mondano dell’evento, la tre giorni ha acceso il dibattito sull’impatto economico e mediatico per la città.

Secondo uno studio della società JFC riportato da Repubblica Palermo, il matrimonio avrebbe generato una ricaduta complessiva stimata in circa 268 milioni di euro, di cui 15 milioni legati all’impatto diretto dell’evento e oltre 250 milioni attribuiti alla visibilità internazionale garantita al brand Palermo.

Numeri che rafforzano la posizione del sindaco Roberto Lagalla, che nei giorni scorsi aveva definito l’iniziativa «un ritorno evidente che lascia un segno duraturo per la città».

Restano però le polemiche di chi contesta l’utilizzo esclusivo di alcune aree pubbliche e chiede che eventi di questa portata producano anche interventi concreti sul territorio, tra restauri e opere compensative.

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