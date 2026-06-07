Repubblica: “Palermo, il City Football Group rilancia: «Faremo tutto il possibile per riportarlo in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
palermo manchester city (119) Mubarak Inzaghi Galassi

Il City Football Group ribadisce il proprio impegno nei confronti del Palermo e rilancia con forza l’obiettivo promozione. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il presidente del CFG Khaldoon Al Mubarak ha confermato la volontà della proprietà di continuare a investire per riportare il club rosanero nella massima serie.

Al Mubarak: «La Serie A è la dimensione del Palermo»


Nel corso della tradizionale intervista di fine stagione pubblicata dai canali ufficiali del Manchester City, il numero uno del City Football Group ha dedicato un passaggio anche alla realtà rosanero.

«Dobbiamo arrivare in Serie A e faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: tra le squadre di Serie A, perché questa è la dimensione del Palermo», ha dichiarato Al Mubarak.

Parole che confermano quanto emerso durante il recente summit di Manchester e che rafforzano ulteriormente la centralità del progetto Palermo all’interno della galassia City Football Group.

Manchester, programmato il futuro

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, nei giorni scorsi una delegazione composta da Filippo Inzaghi, Carlo Osti, Giovanni Gardini e altri rappresentanti delle aree tecnica, commerciale e finanziaria del club ha lavorato nella sede del CFG per programmare la prossima stagione.

Durante gli incontri sono stati affrontati temi legati al budget, alla sostenibilità economica e alle future operazioni di mercato necessarie per costruire una squadra capace di competere per la promozione diretta.

Bonfanti resta un obiettivo

Sul fronte mercato, tra i nomi seguiti dal Palermo continua a esserci Giovanni Bonfanti, difensore mancino classe 2003 di proprietà dell’Atalanta.

Secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Bonfanti rappresenta un profilo particolarmente gradito a Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi del Pisa nella stagione culminata con la promozione in Serie A. Nell’ultimo campionato il difensore ha vissuto esperienze tra Atalanta, Pisa e Spezia.

La sua duttilità, che gli consente di giocare sia da centrale sia da terzino, lo rende uno dei profili monitorati con maggiore attenzione.

Cassandro e il trio del Mantova

Tra i giocatori accostati al Palermo figura anche Tommaso Cassandro, difensore classe 2000 di proprietà del Como e reduce dall’esperienza al Catanzaro.

Sempre secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il club rosanero continua inoltre a seguire con interesse tre elementi del Mantova: Simone Trimboli, Davide Bragantini e Tommaso Marras, tutti protagonisti dell’ultima stagione in Serie B.

Si tratta di profili giovani e funzionali al progetto tecnico che il Palermo e Inzaghi stanno costruendo in vista del prossimo campionato.

Un mercato già entrato nel vivo

I primi sondaggi confermano la strategia rosanero: affiancare giocatori già pronti per la categoria a elementi giovani ma con importanti margini di crescita.

Con il sostegno confermato dal City Football Group e l’obiettivo dichiarato della Serie A, il Palermo si prepara a vivere un’estate di mercato particolarmente intensa.

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