Corriere dello Sport: “Italia, la Giovane Nazionale cerca il bis in Grecia: Baldini chiede nuove risposte”

La Giovane Italia di Silvio Baldini cerca conferme a Heraklion, in uno scenario suggestivo a pochi metri dal mare e nel cuore di una terra ricca di storia come Creta. Dopo il successo ottenuto in Lussemburgo grazie al gol di Pio Esposito, gli azzurri sono attesi da un test più impegnativo contro la Grecia, una partita che può offrire nuove indicazioni sul futuro del Club Italia.

Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il Pankritio Stadium ospiterà una Nazionale ancora giovane, chiamata a dare segnali dopo l’ennesima delusione mondiale. Donnarumma resta il punto di riferimento del gruppo, mentre Pio Esposito, Pisilli e Palestra rappresentano già certezze sulle quali costruire il nuovo ciclo azzurro.





Il clima sarà diverso rispetto al freddo del Lussemburgo. A Heraklion il sole e il vento accompagnano l’avvicinamento alla sfida, ma per l’Italia il significato della partita va oltre il semplice risultato. Secondo Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la gara contro la Grecia rappresenta un banco di prova più duro e utile per valutare la crescita di un gruppo che deve alleggerire la malinconia dei tifosi dopo l’esclusione dal Mondiale.

La Nazionale gioca anche per chiudere nel modo migliore una fase di transizione tra vecchio e nuovo governo federale. L’eliminazione dal Mondiale ha lasciato ferite profonde, maturate attraverso un percorso complicato: dal secondo posto nel girone di Nations League alla sfida con la Germania, fino al sorteggio che ha portato l’Italia nel gruppo con la Norvegia. Il crollo di Oslo e la successiva eliminazione ai rigori contro la Bosnia hanno completato un quadro amaro.

Come sottolinea ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il ranking internazionale pesa poco se poi le partite decisive non vengono vinte. L’Italia ha imparato nel modo più duro che nel calcio conta soprattutto farsi trovare pronta negli appuntamenti che indirizzano una generazione.

La ripartenza passerà dalla prossima Nations League, con gli azzurri chiamati ad affrontare Turchia, Francia e Belgio. Risultati che avranno un peso anche in vista del sorteggio per l’Europeo 2028, in programma il 6 dicembre a Belfast.

Per questo la sfida con la Grecia non può essere considerata soltanto un’amichevole. È un altro tassello nella ricostruzione tecnica e morale della Nazionale. La Giovane Italia di Baldini deve provare a divertire, a mostrare personalità e a regalare nuovi segnali di fiducia.

Nel racconto di Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il messaggio è chiaro: il futuro azzurro va costruito adesso, dando spazio ai talenti, proteggendo chi sta emergendo e trasformando la delusione mondiale in una nuova occasione di crescita.