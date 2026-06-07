Corriere dello Sport: “Futuro incerto. Juve Stabia, città in ansia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
abate juve stabia

La Juve Stabia si avvicina a uno dei passaggi più delicati della propria storia recente. Come evidenzia Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, le prossime ore saranno determinanti per definire l’assetto societario e garantire l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

Dopo la decisione di procedere con un aumento di capitale da 6,9 milioni di euro, il club attende di conoscere chi sarà chiamato a guidarne il futuro. La richiesta di ricapitalizzazione è stata inoltrata in prima battuta a Francesco Agnello, ancora titolare delle quote della Stabia Capital Srl, con scadenza fissata alle 23.59 dell’8 giugno. Successivamente saranno valutate anche le manifestazioni d’interesse presentate da Domus Srl e Swiss Gulf Holding Srl.


Secondo quanto riportato da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la data chiave resta quella del 10 giugno, quando il Tribunale di Napoli tornerà a riunirsi per valutare la situazione e potrebbe delineare il nuovo corso societario delle Vespe.

Nel frattempo cresce l’attesa della tifoseria e dell’intera città di Castellammare di Stabia, che segue con apprensione gli sviluppi della vicenda. Come sottolinea ancora Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, il sindaco Luigi Vicinanza ha lanciato un appello al tessuto imprenditoriale locale affinché sostenga il club in questa fase cruciale.

«La Juve Stabia identifica non solo tifosi ed appassionati di calcio. Tocca a noi stabiesi scendere in campo. Gli imprenditori seri possono contribuire al rilancio e al potenziamento della società, nelle forme e nelle quote opportune», ha dichiarato il primo cittadino.

Le prossime giornate saranno dunque decisive per il futuro della Juve Stabia. Come evidenzia Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, dall’esito delle procedure societarie dipenderanno non soltanto l’iscrizione al prossimo campionato, ma anche la possibilità di programmare con serenità una nuova stagione dopo l’importante percorso sportivo compiuto negli ultimi anni.

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