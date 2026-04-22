Corriere dello Sport: “Juve Stabia nel caos: cambio proprietà shock, Polcino si dimette”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (63) Varnier Carissoni

La Juve Stabia vive un paradosso clamoroso: in piena corsa playoff sul campo, ma nel caos totale fuori. Nell’analisi di Raffaele Izzo per il Corriere dello Sport, il club di Castellammare attraversa giorni decisivi che rischiano di compromettere non solo la stagione, ma l’intero futuro societario.

Come evidenzia Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, tutto è iniziato con il passo indietro della Solmate, socio unico da dicembre, che ha annunciato di non voler sostenere ulteriori impegni economici, di fatto abbandonando il club. Da quel momento è scattata una corsa contro il tempo per garantire il pagamento degli stipendi entro il 16 aprile, obiettivo centrato solo grazie all’intervento degli sponsor e con il rischio concreto di una penalizzazione evitato in extremis.


Ma il colpo di scena arriva alla vigilia della gara contro il Catanzaro: l’imprenditore Francesco Agnello comunica l’acquisizione totale delle quote della Juve Stabia. Una mossa improvvisa che, come sottolinea Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, ha spiazzato completamente il management, ignaro del passaggio e non coinvolto nelle fasi preliminari.

La vicenda ha attirato anche l’attenzione della Lega Serie B. Il presidente Paolo Bedin ha dichiarato: «Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione. Quello che è successo rappresenta un elemento di preoccupazione». Come riportato da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, sono già in corso contatti con gli amministratori giudiziari, che restano al momento l’unico riferimento ufficiale.

Intanto, resta da verificare la solidità dell’operazione: Agnello dovrà fornire entro 14 giorni le garanzie economiche necessarie. Un passaggio cruciale per la stabilità del club.

Nel frattempo, arrivano anche le dimissioni del presidente del CdA Filippo Polcino, che ha denunciato la totale mancanza di comunicazione: «Non ho ricevuto alcun avviso preventivo alla cessione delle quote». Una rottura netta che certifica il clima di incertezza.

Come ribadisce Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia si trova ora davanti a un bivio: continuare a inseguire i playoff o gestire una crisi societaria che rischia di avere conseguenze ben più profonde.

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