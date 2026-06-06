Avellino, D’Agostino annuncia Nesta: «Mercoledì la presentazione ufficiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
d'agostino

L’Avellino si prepara a inaugurare ufficialmente il nuovo corso tecnico con Alessandro Nesta. Ad annunciarlo è stato Giovanni D’Agostino, amministratore unico del club biancoverde, intervenuto ai microfoni di SportChannel a margine del 1° Memorial Franco Laudati.

Il dirigente ha svelato i prossimi appuntamenti della società: «Tra lunedì e mercoledì presenteremo il nuovo allenatore, la sede del ritiro e il programma delle amichevoli estive». D’Agostino ha inoltre anticipato alcuni dettagli sulla preparazione estiva: «Affronteremo sicuramente Torino e Frosinone, mentre stiamo definendo il terzo test: non sarà contro la Sambenedettese, ma contro un’altra squadra di Serie C».

Spazio poi alle motivazioni che hanno portato alla scelta di Nesta per la panchina dei lupi: «Ci hanno colpito la sua determinazione e la voglia di mettersi in gioco in una piazza importante e impegnativa come Avellino. Ha avuto una carriera eccezionale da calciatore, ma conserva grande umiltà. È il profilo che cercavamo e per questo è stato lui a spuntarla».


Infine, D’Agostino ha parlato della campagna abbonamenti che prenderà il via l’8 giugno: «L’obiettivo è confermare i numeri della scorsa stagione, anche se non sarà semplice. L’anno scorso arrivavamo dalla vittoria del campionato e l’entusiasmo aveva generato un numero enorme di richieste».

L’appuntamento per la presentazione di Alessandro Nesta è fissato per mercoledì 10 giugno, quando il nuovo allenatore si presenterà ufficialmente a tifosi e organi di informazione.

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