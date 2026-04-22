Corriere dello Sport: “Klinsmann, oggi l’operazione: intervento alla vertebra C1 a Heidelberg”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (19) Mangraviti segre Klinsmann

Giornata decisiva per Jonathan Klinsmann. Il portiere del Cesena sarà sottoposto oggi a un delicato intervento chirurgico presso l’Heidelberg University Hospital, in Germania. Come riportato da Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, il numero uno bianconero è stato trasferito d’urgenza da Palermo nel tardo pomeriggio di lunedì dopo il grave infortunio rimediato nel finale della gara contro il Palermo.

«INTERVENTO NECESSARIO» – Secondo quanto evidenziato da Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, dopo ulteriori accertamenti e un consulto neurochirurgico si è deciso di procedere con l’operazione alla vertebra C1, colpita nello scontro di gioco con Ranocchia.


«VICINO ALLA FAMIGLIA» – Al fianco del portiere ci sono il padre Jürgen Klinsmann e i familiari, presenti in Germania per sostenerlo in un momento particolarmente delicato, come sottolinea Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport.

«RECUPERO LUNGO» – I tempi di recupero restano incerti ma si preannunciano lunghi. Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport evidenzia anche il forte rammarico per Klinsmann, 29 anni, che era in corsa per una convocazione con la Nazionale statunitense in vista del Mondiale 2026.

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