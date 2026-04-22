Corriere dello Sport: “Pippo recupera Ranocchia e Joronen e aspetta Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (14) Joronen di Bartolo

PALERMO – Arrivano indicazioni importanti dall’infermeria rosanero in vista della sfida contro la Reggiana. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Filippo Ranocchia è tornato ad allenarsi in gruppo senza protezioni al ginocchio dopo lo scontro con Klinsmann nel finale della gara col Cesena. La sua presenza a Reggio Emilia, sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non sembra essere in dubbio.

«GOMES ANCORA OUT» – Situazione diversa per Claudio Gomes. Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista francese resta fermo ai box dopo il colpo subito nella rifinitura: una stagione complicata la sua, con il recupero ancora incerto in vista del prossimo impegno.


«PORTA: TORNA JORONEN» – Buone notizie invece per Joronen. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il portiere si è allenato regolarmente alternandosi con Gomis nelle prove tattiche, riaprendo così il ballottaggio per una maglia da titolare.

«JOHNSEN VERSO IL RIENTRO» – Possibile convocazione anche per Johnsen, fermo da tre settimane per un’elongazione muscolare. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come il norvegese sia sulla via del recupero e possa tornare tra i disponibili.

«CONFERME TATTICHE» – Inzaghi sembra orientato a dare continuità alle scelte recenti: Pierozzi confermato nel terzetto difensivo, con Rui Modesto schierato a tutta fascia. Una soluzione che ha dato equilibrio e risultati nelle ultime uscite, come ribadito da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Il Palermo si avvicina così alla trasferta di Reggio Emilia con diverse certezze e qualche dubbio da sciogliere, ma con l’obiettivo chiaro di continuare la corsa.

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