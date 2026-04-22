Corriere dello Sport: “Palermo, nient’altro che la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (86) Ceccaroni Bani

PALERMO – La forza del Palermo passa dalla difesa. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i 17 clean sheet stagionali certificano la solidità di un reparto completamente trasformato rispetto al passato. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come i rosanero abbiano finalmente messo alle spalle le difficoltà difensive delle ultime stagioni, segnate da numeri pesanti tra gol subiti e sconfitte.

«LA SVOLTA DIFENSIVA» – Secondo l’analisi di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, il mercato estivo ha avuto un impatto decisivo: l’arrivo di giocatori esperti come Bani, Augello, Joronen e Bereszynski ha dato equilibrio e personalità al reparto. Oggi il gioco del Palermo nasce proprio dalla solidità difensiva, sia nella costruzione che nella fase di contenimento.


«IL LEADER E IL BLOCCO» – Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come Bani sia diventato il punto di riferimento, tanto da essere nominato capitano da Inzaghi dopo pochi mesi. Accanto a lui, Pierozzi e Ceccaroni garantiscono fisicità, copertura e spinta offensiva, contribuendo anche in zona gol: 11 reti complessive dal reparto difensivo (5 Pierozzi, 3 Bani, 3 Ceccaroni).

«ROSA PROFONDA E INTERCAMBIABILE» – Il ritorno di Magnani ha ulteriormente alzato il livello, rendendo il Palermo competitivo in ogni situazione. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la vera forza è l’intercambiabilità: ogni elemento può ricoprire più ruoli senza intaccare equilibrio e rendimento.

«UN’ARMA IN PIÙ» – Anche le alternative, come Peda, rappresentano garanzie affidabili. Inzaghi può contare su un reparto completo, solido e duttile, capace di adattarsi alle diverse fasi di gioco.

Una difesa da record che oggi rappresenta la base su cui costruire il sogno promozione.

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