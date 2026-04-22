Palermo, Palumbo: «Pensiamo solo a vincerle tutte, poi vedremo»

PALERMO – Tre partite per provarci fino in fondo, senza guardare gli altri. È questa la linea del Palermo nel finale di stagione, sintetizzata da Antonio Palumbo. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero ha indicato la strada per continuare a credere nella promozione.

«SOLO NOI STESSI» – «Gli altri anni con questi punti eri secondo – ha spiegato Palumbo – però chi sta davanti ha fatto un grande cammino. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, provare a vincerle tutte e poi vedere cosa succede. Se non dovesse bastare, ci proveremo ai play-off». Parole riportate da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia che fotografano la mentalità del gruppo.





«VITTORIA PESANTE» – Il successo contro il Cesena ha blindato il quarto posto, ma non ha cancellato le difficoltà: «Era una partita difficile, sapevamo i risultati delle altre e mentalmente non era semplice. Però abbiamo fatto una grande gara», ha aggiunto Palumbo, come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

«PRIMA DIFENDERE» – Il centrocampista ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio: «Bisogna essere sempre concentrati e pensare prima a difendere, tanto davanti Joel qualcosa fa sempre». Un concetto ribadito da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che evidenzia il ruolo decisivo di Pohjanpalo.

«GRUPPO» – Palumbo non si tira indietro nel giudizio personale: «Ho fatto tanti assist, ma pochi gol. Proverò a migliorare da qui alla fine». E sul collettivo: «Non sono imprescindibile, chi entra fa sempre bene».

«INZAGHI E LA MENTALITÀ» – Fondamentale il lavoro del tecnico: «Il fatto di non mollare mai è la sua forza. Ci tiene sempre al 100%». Parole che, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, spiegano l’identità costruita dal Palermo.

«OCCHIO ALLA REGGIANA» – Prossimo ostacolo la squadra di Bisoli: «Si devono salvare e faranno la guerra fino alla fine». Nessuna preferenza in ottica playoff: «Temo tutte, è un campionato equilibrato».

Il messaggio è chiaro: il Palermo non farà calcoli. Solo tre finali da giocare fino all’ultimo.