Palermo, Palumbo: «Pensiamo solo a vincerle tutte, poi vedremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (75) Palumbo

PALERMO – Tre partite per provarci fino in fondo, senza guardare gli altri. È questa la linea del Palermo nel finale di stagione, sintetizzata da Antonio Palumbo. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero ha indicato la strada per continuare a credere nella promozione.

«SOLO NOI STESSI» – «Gli altri anni con questi punti eri secondo – ha spiegato Palumbo – però chi sta davanti ha fatto un grande cammino. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, provare a vincerle tutte e poi vedere cosa succede. Se non dovesse bastare, ci proveremo ai play-off». Parole riportate da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia che fotografano la mentalità del gruppo.


«VITTORIA PESANTE» – Il successo contro il Cesena ha blindato il quarto posto, ma non ha cancellato le difficoltà: «Era una partita difficile, sapevamo i risultati delle altre e mentalmente non era semplice. Però abbiamo fatto una grande gara», ha aggiunto Palumbo, come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

«PRIMA DIFENDERE» – Il centrocampista ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio: «Bisogna essere sempre concentrati e pensare prima a difendere, tanto davanti Joel qualcosa fa sempre». Un concetto ribadito da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che evidenzia il ruolo decisivo di Pohjanpalo.

«GRUPPO» – Palumbo non si tira indietro nel giudizio personale: «Ho fatto tanti assist, ma pochi gol. Proverò a migliorare da qui alla fine». E sul collettivo: «Non sono imprescindibile, chi entra fa sempre bene».

«INZAGHI E LA MENTALITÀ» – Fondamentale il lavoro del tecnico: «Il fatto di non mollare mai è la sua forza. Ci tiene sempre al 100%». Parole che, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, spiegano l’identità costruita dal Palermo.

«OCCHIO ALLA REGGIANA» – Prossimo ostacolo la squadra di Bisoli: «Si devono salvare e faranno la guerra fino alla fine». Nessuna preferenza in ottica playoff: «Temo tutte, è un campionato equilibrato».

Il messaggio è chiaro: il Palermo non farà calcoli. Solo tre finali da giocare fino all’ultimo.

Altre notizie

palermo cesena 2-0 (55) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Un poker di ali d’assalto. È un Palermo a tutto gas”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Mantova magnani mancuso Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Per Magnani arriva una sfida da ex ma dal sapore speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
579fc151f3bb669655884678a4ecc4ece9e09c3b-spot-puma-palermo-dua-lipa-jpeg-64615-1705569029

Giornale di Sicilia: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze da sogno con Callum Turner”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (14) Joronen di Bartolo

Corriere dello Sport: “Pippo recupera Ranocchia e Joronen e aspetta Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (86) Ceccaroni Bani

Corriere dello Sport: “Palermo, nient’altro che la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
l0_tml2648570836737_58331518165_1554582302930300

Reggiana-Palermo, via alla prevendita: info, settori e modalità per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo cesena 2-0 (6) TIFOSI

Palermo-Catanzaro, via alla vendita dei biglietti: prezzi, modalità e tutte le info per il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (71)

Palermo, lavoro a Torretta: focus su forza e fase difensiva verso la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
678667196_1640893270844029_7454265282291755839_n

Palermo, il gesto del Real Rocchenere: «Emozioni indimenticabili al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-21 141316

Palermo C5, playoff (girone A Serie C1): i rosanero battono 5-4 gli 89ers e volano in finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
033019568-542a4fd4-2599-4555-a6f8-566478b6541f

Pillon: «Venezia e Monza andranno in A, il Palermo sarà da temere ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Screenshot 2026-04-21 092311

Palermo, Pastore: «Promozione? Passerà dai playoff, ma i rosanero sono favoriti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (55) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Un poker di ali d’assalto. È un Palermo a tutto gas”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Mantova magnani mancuso Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Per Magnani arriva una sfida da ex ma dal sapore speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (75) Palumbo

Palermo, Palumbo: «Pensiamo solo a vincerle tutte, poi vedremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
579fc151f3bb669655884678a4ecc4ece9e09c3b-spot-puma-palermo-dua-lipa-jpeg-64615-1705569029

Giornale di Sicilia: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze da sogno con Callum Turner”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (63) Varnier Carissoni

Corriere dello Sport: “Juve Stabia nel caos: cambio proprietà shock, Polcino si dimette”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026