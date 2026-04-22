Giornale di Sicilia: “Per Magnani arriva una sfida da ex ma dal sapore speciale”
PALERMO – Una partita che può valere una stagione. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida tra Reggiana e Palermo rappresenta per gli emiliani uno snodo decisivo nella corsa alla permanenza in Serie B.
«CLASSIFICA DELICATA» – La Reggiana occupa l’ultimo posto con 33 punti, in compagnia di Pescara e Spezia. Tuttavia, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il margine resta ancora aperto: la salvezza diretta dista quattro punti, mentre la zona playout è a una sola lunghezza.
«STAGIONE TURBOLENTA» – Il percorso dei granata è stato segnato da continui cambiamenti. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ripercorre le tappe: dalla gestione Dionigi al passaggio a Rubinacci, fino all’arrivo di Bisoli nell’ultimo mese nel tentativo di invertire la rotta. Finora, però, l’impatto è stato limitato: tre punti in tre gare, con una sola vittoria contro la Carrarese.
«ULTIMA SPIAGGIA» – Il ko contro il Padova, arrivato nel finale, ha complicato ulteriormente la situazione. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, contro il Palermo servirà un cambio di passo immediato per tenere vive le speranze.
«IL CASO PORTANOVA» – A incidere sul clima anche la vicenda legata a Portanova, che ha contribuito a rendere ancora più complesso l’ambiente, come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.
«SFIDA SPECIALE PER MAGNANI» – Il match avrà anche un significato personale per Magnani. Il difensore rosanero, ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ha iniziato la stagione proprio con la Reggiana, collezionando 11 presenze prima del ritorno a Palermo nel mercato invernale, dopo aver affrontato una delicata situazione familiare.
Una gara, dunque, carica di tensione e significati: per la Reggiana è quasi l’ultima occasione, per il Palermo un passaggio chiave nella corsa finale.