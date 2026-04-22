Giornale di Sicilia: “Un poker di ali d’assalto. È un Palermo a tutto gas”

PALERMO – Se c’è un aspetto che può cambiare il destino del Palermo in questo finale di stagione, è la forza sulle fasce. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, contro il Cesena è arrivata la conferma: il potenziale offensivo lungo le corsie può diventare decisivo, soprattutto in ottica playoff.

«NUOVO EQUILIBRIO A DESTRA» – Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la svolta è arrivata con il nuovo assetto voluto da Inzaghi: Pierozzi arretrato nel terzetto difensivo e Rui Modesto schierato a tutta fascia. Una scelta che ha dato nuova linfa al gioco offensivo, con l’esterno angolano protagonista di ben cinque occasioni create, compreso l’assist per il 2-0 di Pohjanpalo.





«INTESA CHE CRESCE» – Il tandem Pierozzi-Modesto, sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, ha dimostrato di poter replicare l’efficacia già consolidata a sinistra con Ceccaroni e Augello. Proprio sulla corsia mancina continua a svilupparsi gran parte della manovra, con numeri importanti in termini di passaggi e partecipazione al gioco.

«RANOCCHIA REGISTA» – Al centro del sistema resta Ranocchia, vero fulcro della manovra con il maggior numero di palloni giocati. Come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è dal dialogo tra il centrocampista e gli esterni che passa gran parte della produzione offensiva rosanero.

«EQUILIBRIO DA TROVARE» – Se davanti le fasce funzionano, dietro resta ancora qualcosa da sistemare. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come Modesto debba migliorare nella fase difensiva, mentre Pierozzi è chiamato ad adattarsi a un ruolo più prudente. Sul lato sinistro, invece, si registrano progressi nella gestione difensiva da parte di Augello.