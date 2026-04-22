Athletic Palermo arbitro della serie D. Perinetti: «Giocheremo con orgoglio»

Novanta minuti possono cambiare una stagione, centottanta possono decidere un intero campionato. Nel girone I di Serie D il finale si preannuncia incandescente e, come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il destino della promozione passa anche dalle mani dell’Athletic Club Palermo.

La squadra nerorosa, ferma a quota 57 punti, non è più in corsa diretta ma si ritrova in una posizione chiave: sarà infatti arbitro della sfida tra Nissa, Savoia e Reggina. Come sottolinea Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, le ultime due giornate diventano un crocevia decisivo non solo per la classifica, ma anche per il peso che l’Athletic potrà avere nella volata finale.





Domenica al “Velodromo” arriva il Savoia, appaiato in vetta a quota 63 con la Nissa, mentre la Reggina osserva da vicino pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso. Un intreccio di calendario che rende Athletic-Savoia molto più di una semplice partita di fine stagione.

Ma il direttore generale Giorgio Perinetti non vuole distrazioni: «Abbiamo delle responsabilità, ma verso noi stessi – ha dichiarato, come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia –. Dobbiamo andare avanti con dignità e orgoglio, chiudere bene la stagione. Poi chi meriterà di vincere è giusto che lo faccia».

Perinetti individua anche nella Reggina la squadra più attrezzata: «Dall’inizio ho sempre pensato fosse la più forte, anche se i risultati hanno detto altro». Un’analisi che si accompagna a una riflessione sul calo dei suoi: «È stato soprattutto psicologico, e questo ha inciso anche sul piano fisico. Gli infortuni, in particolare degli under, hanno pesato molto».

Nonostante le difficoltà, l’Athletic ha dato segnali importanti, come la rimonta in dieci uomini contro la Vibonese: «Abbiamo dimostrato carattere e vogliamo continuare su questa strada». Una stagione che lascia comunque soddisfatto il dirigente: «Mi gratifica il gioco espresso e i 57 gol segnati».

Il messaggio finale è chiaro: «Dobbiamo essere l’Athletic che siamo stati per tutto l’anno. A parte un periodo negativo, abbiamo sempre avuto una nostra identità».

Come evidenzia Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, l’Athletic Palermo si prepara così a chiudere il campionato con orgoglio, ma con la consapevolezza di poter incidere in maniera decisiva nella corsa alla Serie C.