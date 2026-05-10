Playoff Serie D, finisce al Granillo la stagione dell’Athletic Palermo: la Reggina vince 1-0

Si ferma in semifinale playoff il cammino dell’Athletic Club Palermo. Al “Granillo” passa la Reggina 1914, che conquista la finale grazie all’1-0 maturato nella ripresa con il rigore trasformato da Di Grazia. Una sfida intensa e combattuta, segnata da episodi arbitrali contestati e dalle espulsioni che hanno complicato il finale dei nerorosa.

La squadra guidata da Emanuele Ferraro approccia la gara con personalità e senza timori. Dopo appena cinque minuti arriva anche il primo brivido per la difesa amaranto: Mazzotta trova la deviazione vincente sul cross di Zalazar, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. La risposta della Reggina non tarda ad arrivare e nasce da palla inattiva, con il colpo di testa di Domenico Girasole che termina di poco sopra la traversa.





Con il passare dei minuti cresce l’intensità del match. Al 19’ la Reggina costruisce l’occasione più importante del primo tempo: Ferraro premia l’inserimento di Mungo, che conclude di prima intenzione dal centro dell’area trovando però la pronta risposta di Martinez. L’Athletic Palermo si riaffaccia in avanti nel finale della prima frazione con una conclusione dalla distanza di Grillo, respinta da Lagonigro.

Nella ripresa il confronto resta equilibrato e vive soprattutto di episodi. I nerorosa provano a rendersi pericolosi con Zalazar e Bonfiglio, senza però riuscire a centrare lo specchio della porta. Dall’altra parte la Reggina sfiora il vantaggio ancora con Girasole, che colpisce la traversa di testa.

L’episodio che cambia l’inerzia della gara arriva al 68’: Micoli, già ammonito, tocca il pallone con un braccio e viene espulso per doppia ammonizione, lasciando l’Athletic in inferiorità numerica. Pochi minuti più tardi arriva anche il momento decisivo della sfida. Palumbo entra in area e cade dopo il contatto con Martinez: l’arbitro indica il dischetto tra le proteste della formazione palermitana. Dagli undici metri Di Grazia trova il gol dell’1-0, nonostante Martinez riesca a intuire la traiettoria.

Nel finale la situazione si complica ulteriormente per i nerorosa con l’espulsione di Lores Varela per proteste. Nonostante il doppio svantaggio numerico, l’Athletic prova fino all’ultimo a riaprire la partita con generosità e determinazione, senza però trovare il gol del pareggio.

Si chiude così la prima stagione in Serie D dell’Athletic Club Palermo: un’annata comunque positiva per la neopromossa, capace di chiudere la regular season con 60 punti, il quarto posto in classifica e uno dei migliori attacchi del campionato. Una base importante da cui ripartire in vista della prossima stagione.