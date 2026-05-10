Padova, Peghin celebra la salvezza: «Decimo posto con uno dei budget più bassi della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
peghin

Il presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin, ha affidato a un lungo post pubblicato su Facebook il bilancio della stagione biancoscudata, conclusa con la salvezza in Serie B e un sorprendente decimo posto in classifica.

Peghin ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto dalla squadra: «Decimo posto, esattamente a metà classifica a -3 punti dai playoff e a +5 dai playout. Il tutto con a disposizione uno dei budget più bassi della categoria. Oggettivamente un notevole successo alla prima stagione in un difficilissimo campionato quale è la Serie B».


Nel messaggio il presidente ha voluto ringraziare giocatori, staff tecnico e dirigenti, citando in particolare gli allenatori Matteo Andreoletti, Roberto Breda e Vincenzo Torrente, oltre ai dirigenti Massimiliano Mirabelli e Sandro Porchia per il lavoro svolto nella costruzione della squadra.

Un passaggio importante anche per la nuova proprietà rappresentata da Alessandro Banzato: «Con gioia, passione ed entusiasmo hanno iniziato la loro sfida di azionisti di maggioranza facendo da subito sperare e sognare i tifosi e la città in obiettivi ancor più ambiziosi».

Infine Peghin ha ricordato il percorso compiuto dal suo ritorno in società due stagioni fa: «Secondi il primo anno, promozione in Serie B lo scorso anno, salvezza diretta quest’anno. Oggettivamente niente male».

Altre notizie

lovisa

Spezia, caccia al nuovo direttore sportivo: in lista Lovisa e Bravo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
d'agostino

Avellino, D’Agostino carica l’ambiente: «Ho sempre creduto ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
images

Giannitti analizza i playoff: «Monza leggermente avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 104038

Stroppa esalta il Venezia dopo il Palermo: «Non serviva parlare, giocavano a memoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 100531

Monza, Il Giorno: “Delusione sì, resa no. I tifosi caricano Bianco verso i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 095035

Il Messaggero: “Aggressione dopo Venezia-Palermo, donna denuncia: «Picchiata sul vaporetto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 093500

Frosinone, Stirpe al Messaggero: «Questa promozione è una fiaba. Monza e Palermo hanno investito molto più di noi e dovranno passare dai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Avellino, Il Mattino: “Polverizzati in pochi minuti i biglietti per Catanzaro. Ballardini ritrova entusiasmo e solidità”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
688736597_1536079468169835_4724266707448625154_n

Venezia in festa, il Gazzettino: “Canali arancioneroverdi per celebrare la Serie A. E i tifosi adesso vogliono l’Europa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
aquilani inzaghi

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, la strategia per essere al top ai playoff. Aquilani vuole la semifinale con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo spezia 2-2 (28) alvini

Frosinone, Alvini alla Gazzetta dello Sport: “Il mio scudetto sarà la salvezza in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 080416

Playoff Serie B, Gazzetta dello Sport: “Il Monza parte favorito, Palermo sogna di sfatare il tabù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

HH-Nj7xWcAIgX8O

Serie A, Parma-Roma 0-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
peghin

Padova, Peghin celebra la salvezza: «Decimo posto con uno dei budget più bassi della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
lovisa

Spezia, caccia al nuovo direttore sportivo: in lista Lovisa e Bravo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
d'agostino

Avellino, D’Agostino carica l’ambiente: «Ho sempre creduto ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
8cecd11b-6763-4b3c-97eb-e3ddff43934f

Playoff Serie D, finisce al Granillo la stagione dell’Athletic Palermo: la Reggina vince 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026