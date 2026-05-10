Padova, Peghin celebra la salvezza: «Decimo posto con uno dei budget più bassi della B»

Il presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin, ha affidato a un lungo post pubblicato su Facebook il bilancio della stagione biancoscudata, conclusa con la salvezza in Serie B e un sorprendente decimo posto in classifica.

Peghin ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto dalla squadra: «Decimo posto, esattamente a metà classifica a -3 punti dai playoff e a +5 dai playout. Il tutto con a disposizione uno dei budget più bassi della categoria. Oggettivamente un notevole successo alla prima stagione in un difficilissimo campionato quale è la Serie B».





Nel messaggio il presidente ha voluto ringraziare giocatori, staff tecnico e dirigenti, citando in particolare gli allenatori Matteo Andreoletti, Roberto Breda e Vincenzo Torrente, oltre ai dirigenti Massimiliano Mirabelli e Sandro Porchia per il lavoro svolto nella costruzione della squadra.

Un passaggio importante anche per la nuova proprietà rappresentata da Alessandro Banzato: «Con gioia, passione ed entusiasmo hanno iniziato la loro sfida di azionisti di maggioranza facendo da subito sperare e sognare i tifosi e la città in obiettivi ancor più ambiziosi».

Infine Peghin ha ricordato il percorso compiuto dal suo ritorno in società due stagioni fa: «Secondi il primo anno, promozione in Serie B lo scorso anno, salvezza diretta quest’anno. Oggettivamente niente male».