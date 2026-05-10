Monza, Il Giorno: “Delusione sì, resa no. I tifosi caricano Bianco verso i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
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La ferita della mancata promozione diretta è ancora apertissima, ma a Monza c’è chi prova già a guardare avanti. Come racconta Dario Crippa su Il Giorno Brianza, l’ambiente biancorosso vive ore di amarezza dopo il sorpasso subito all’ultima curva, ma la parola d’ordine resta una sola: rialzarsi subito e affrontare i playoff con convinzione.

Secondo Dario Crippa su Il Giorno Brianza, il ko di Mantova ha lasciato il segno soprattutto perché il Monza, fino a novanta minuti dalla fine del campionato, era padrone del proprio destino. Bastava un punto per tornare immediatamente in Serie A.


La delusione è enorme, ma la Curva Davide Pieri prova a tenere unito l’ambiente. Fausto Marchetti, uno dei leader storici del tifo biancorosso, ha spiegato a Il Giorno Brianza: «Se a inizio stagione ci avessero detto che il Monza avrebbe chiuso con il record storico di punti in Serie B e si sarebbe giocato i playoff, nessuno ci avrebbe creduto».

Come sottolinea ancora Dario Crippa su Il Giorno Brianza, molti tifosi temevano addirittura un crollo dopo la fine dell’era Fininvest: «Dopo il cambio societario qualcuno pensava a un doppio salto all’indietro verso la Serie C. Invece siamo ancora qui a giocarci la Serie A».

Marchetti ha poi utilizzato una metafora cinematografica per descrivere il momento della squadra: «Il mio Rocky preferito è Rocky 2, perché racconta uno che cade ma si rialza. Il Monza deve fare lo stesso. Fa parte del Dna di questa squadra soffrire e reagire».

La fiducia nei confronti della squadra e di Paolo Bianco resta forte in una parte importante della tifoseria. Il Giorno Brianza evidenzia come il tecnico venga considerato vicino alla città e apprezzato anche dal punto di vista umano.

Molto netto anche il sostegno del Monza Club Alta Brianza, che ha preso posizione contro le critiche piovute sui social dopo la sconfitta di Mantova. Il club presieduto da Silvano Silva ha dichiarato: «Leggiamo accuse e insulti contro Bianco, ma stiamo scherzando? Il Monza ha fatto 76 punti, un record storico per questa società».

Secondo quanto riportato da Dario Crippa su Il Giorno Brianza, il gruppo organizzato chiede adesso compattezza totale in vista dei playoff: «Non è finito nulla. Ora servono sostegno, coraggio e un ambiente positivo».

Tra i tifosi resta viva anche una suggestione romantica. Giuseppe Ghezzi, storico riferimento del Monza Club Amici del Monza, ha ricordato che l’eventuale finale playoff si giocherà il 29 maggio, la stessa data della storica promozione del 2022 conquistata contro il Pisa: «Il destino a volte può essere pazzesco».

Adesso il Monza dovrà trasformare la delusione in energia per inseguire ancora la Serie A. E, come ripetono i tifosi biancorossi, «non è finita finché non è finita».

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