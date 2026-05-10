Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Castori rischia l’esonero prima dei playout col Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
CASTORI

Ore di riflessione in casa Südtirol dopo il clamoroso approdo ai playout maturato all’ultima giornata di campionato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società altoatesina starebbe valutando seriamente l’esonero di Fabrizio Castori dopo il lungo digiuno di vittorie che ha trascinato la squadra agli spareggi salvezza.

Secondo la Gazzetta dello Sport, pesano soprattutto le dieci partite consecutive senza successi collezionate dal Südtirol, condite da quattro pareggi, compreso l’ultimo contro una Juve Stabia ormai senza obiettivi di classifica.


La dirigenza starebbe ragionando sulla necessità di dare una scossa all’ambiente in vista del doppio confronto contro il Bari. Tuttavia, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, esiste anche una difficoltà concreta nel trovare un nuovo allenatore disposto a prendere in mano la squadra soltanto per le ultime due delicatissime partite della stagione.

La decisione definitiva sul futuro di Castori dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto il Südtirol prepara la sfida playout contro il Bari, con l’andata in programma il 15 maggio al “San Nicola” e il ritorno fissato il 22 maggio in Alto Adige.

La Gazzetta dello Sport ricorda inoltre che il Südtirol potrà contare su un vantaggio importante grazie al miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season: in caso di perfetta parità complessiva dopo i 180 minuti, saranno infatti gli altoatesini a conquistare la salvezza.

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