Giornale di Sicilia: “Barbera, Pohja e bunker. Il Palermo ha le armi per la A”

Archiviata la sconfitta di Venezia, arrivata quando la classifica era ormai definita, il Palermo si prepara ai playoff con la consapevolezza di avere disputato una stagione di altissimo livello. I rosanero di Filippo Inzaghi si presentano agli spareggi promozione come seconda testa di serie e con il vantaggio di disputare il ritorno della semifinale davanti al pubblico del Barbera.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo punta su tre elementi chiave per inseguire il ritorno in Serie A dopo nove anni: la forza del Barbera, i gol di Pohjanpalo e la solidità difensiva costruita da Inzaghi.





Casa dolce casa

Nel focus firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, il rendimento casalingo rappresenta uno dei grandi punti di forza dei rosanero. I 46 punti conquistati al Barbera valgono il secondo miglior rendimento interno della Serie B, dietro soltanto al Venezia.

Secondo il Giornale di Sicilia, il salto di qualità rispetto alle precedenti stagioni sotto la gestione City Football Group è stato evidente. Nelle annate precedenti il Palermo non era mai andato oltre quota 32 punti casalinghi, mentre con Inzaghi la squadra ha costruito gran parte del proprio percorso proprio davanti al pubblico rosanero.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea anche il rapporto ricostruito tra squadra e tifosi, motivo per cui il club ha deciso di organizzare un allenamento a porte aperte al Barbera. L’appuntamento è fissato per domani alle 18, con accesso consentito dalla Curva Nord previa prenotazione gratuita sul sito ufficiale del Palermo.

Ventiquattro volte Pohjanpalo

Nel racconto del Giornale di Sicilia, l’altro grande punto di forza del Palermo è Joel Pohjanpalo. Il finlandese ha chiuso la regular season con 24 reti, segnando il 39,3% dei 61 gol complessivi realizzati dalla squadra rosanero.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attaccante rosanero arriva però ai playoff con un piccolo tabù da sfatare: nelle sei partite playoff disputate in carriera tra Venezia e Palermo non è ancora riuscito a segnare.

Pohjanpalo ha già colpito sia Catanzaro che Avellino in campionato e adesso punta a trascinare il Palermo verso quella che sarebbe la sua seconda promozione personale dopo quella conquistata nel 2024 con il Venezia.

Dietro non si balla

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, anche la fase difensiva rappresenta una certezza per il Palermo di Inzaghi. I rosanero hanno chiuso il campionato con la terza miglior difesa della Serie B grazie alle sole 33 reti subite, meglio hanno fatto soltanto Venezia e Monza.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come il tecnico rosanero sia riuscito a dare continuità e solidità a un reparto che nelle passate stagioni aveva spesso rappresentato un problema. Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite su 38, limitando drasticamente blackout ed errori individuali.

Fondamentale anche l’impatto di Bani, diventato capitano a novembre e subito leader della retroguardia insieme a Ceccaroni. Una solidità che dovrà essere confermata anche nei playoff, dove il livello degli avversari si alzerà inevitabilmente.

Il Palermo si presenta così alla fase decisiva della stagione con convinzioni, entusiasmo e la sensazione di poter davvero inseguire il sogno Serie A.