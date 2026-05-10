Giornale di Sicilia: “Barbera, Pohja e bunker. Il Palermo ha le armi per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo catanzaro 3-2 (144)

Archiviata la sconfitta di Venezia, arrivata quando la classifica era ormai definita, il Palermo si prepara ai playoff con la consapevolezza di avere disputato una stagione di altissimo livello. I rosanero di Filippo Inzaghi si presentano agli spareggi promozione come seconda testa di serie e con il vantaggio di disputare il ritorno della semifinale davanti al pubblico del Barbera.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo punta su tre elementi chiave per inseguire il ritorno in Serie A dopo nove anni: la forza del Barbera, i gol di Pohjanpalo e la solidità difensiva costruita da Inzaghi.


Casa dolce casa

Nel focus firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, il rendimento casalingo rappresenta uno dei grandi punti di forza dei rosanero. I 46 punti conquistati al Barbera valgono il secondo miglior rendimento interno della Serie B, dietro soltanto al Venezia.

Secondo il Giornale di Sicilia, il salto di qualità rispetto alle precedenti stagioni sotto la gestione City Football Group è stato evidente. Nelle annate precedenti il Palermo non era mai andato oltre quota 32 punti casalinghi, mentre con Inzaghi la squadra ha costruito gran parte del proprio percorso proprio davanti al pubblico rosanero.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea anche il rapporto ricostruito tra squadra e tifosi, motivo per cui il club ha deciso di organizzare un allenamento a porte aperte al Barbera. L’appuntamento è fissato per domani alle 18, con accesso consentito dalla Curva Nord previa prenotazione gratuita sul sito ufficiale del Palermo.

Ventiquattro volte Pohjanpalo

Nel racconto del Giornale di Sicilia, l’altro grande punto di forza del Palermo è Joel Pohjanpalo. Il finlandese ha chiuso la regular season con 24 reti, segnando il 39,3% dei 61 gol complessivi realizzati dalla squadra rosanero.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attaccante rosanero arriva però ai playoff con un piccolo tabù da sfatare: nelle sei partite playoff disputate in carriera tra Venezia e Palermo non è ancora riuscito a segnare.

Pohjanpalo ha già colpito sia Catanzaro che Avellino in campionato e adesso punta a trascinare il Palermo verso quella che sarebbe la sua seconda promozione personale dopo quella conquistata nel 2024 con il Venezia.

Dietro non si balla

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, anche la fase difensiva rappresenta una certezza per il Palermo di Inzaghi. I rosanero hanno chiuso il campionato con la terza miglior difesa della Serie B grazie alle sole 33 reti subite, meglio hanno fatto soltanto Venezia e Monza.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come il tecnico rosanero sia riuscito a dare continuità e solidità a un reparto che nelle passate stagioni aveva spesso rappresentato un problema. Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite su 38, limitando drasticamente blackout ed errori individuali.

Fondamentale anche l’impatto di Bani, diventato capitano a novembre e subito leader della retroguardia insieme a Ceccaroni. Una solidità che dovrà essere confermata anche nei playoff, dove il livello degli avversari si alzerà inevitabilmente.

Il Palermo si presenta così alla fase decisiva della stagione con convinzioni, entusiasmo e la sensazione di poter davvero inseguire il sogno Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-10 080416

Playoff Serie B, Gazzetta dello Sport: “Il Monza parte favorito, Palermo sogna di sfatare il tabù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (124) le douaron segre pohjanpalo johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, l’export soffre. Servono subito rimedi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (17) ballardini

Repubblica: “Corsa alla serie A. Ecco come stanno le avversarie dei rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo catanzaro 3-2 (141)

Repubblica: “Un anno intero in venti giorni. Il futuro è adesso”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo cesena 2-0 (68) pierozzi

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi tiene tutti pronti: Pierozzi non preoccupa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo cesena 2-0 (16) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, unità e Barbera aperto: così parte la corsa playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
del grosso

Palermo Primavera-Perugia 0-1, Del Grosso: «Questa partita è stata lo specchio della nostra stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 171432

Palermo Primavera, sconfitta di misura contro il Perugia: Merico stende i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
primavera1

Primavera 2, Palermo-Perugia: 0-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
del grosso

Primavera 2, Palermo-Perugia: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
ferraro

Athletic Club Palermo verso la Reggina, Ferraro: «I play-off coronano una stagione straordinaria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Palermo Spezia 1-0 (53) bereszynski

Palermo, un turno di stop per Bereszynski. Le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultima giornata di B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo spezia 2-2 (28) alvini

Frosinone, Alvini alla Gazzetta dello Sport: “Il mio scudetto sarà la salvezza in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 080416

Playoff Serie B, Gazzetta dello Sport: “Il Monza parte favorito, Palermo sogna di sfatare il tabù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
CASTORI

Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Castori rischia l’esonero prima dei playout col Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (124) le douaron segre pohjanpalo johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, l’export soffre. Servono subito rimedi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo catanzaro 3-2 (144)

Giornale di Sicilia: “Barbera, Pohja e bunker. Il Palermo ha le armi per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026