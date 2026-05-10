Giornale di Sicilia: “Palermo, l’export soffre. Servono subito rimedi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (124) le douaron segre pohjanpalo johnsen

La sconfitta contro il Venezia non lascia ferite di classifica, ma consegna al Palermo indicazioni precise su ciò che servirà per affrontare al meglio i playoff. I rosanero di Filippo Inzaghi escono dal Penzo con la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque, ma anche con la necessità di migliorare la concretezza offensiva nelle gare decisive.

Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua a creare tanto ma a raccogliere troppo poco in rapporto alle occasioni prodotte. Un limite che contro le big del campionato si è ripresentato più volte e che rischia di diventare pericoloso negli spareggi promozione, dove il margine d’errore sarà praticamente nullo.


Nel focus firmato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, viene sottolineato come i rosanero non siano riusciti a segnare né contro il Venezia né contro il Monza, possibile avversario dell’eventuale finale playoff. Soltanto il gol di Ranocchia contro il Frosinone ha interrotto un digiuno offensivo che, contro le squadre di vertice, inizia a rappresentare un campanello d’allarme.

Secondo il Giornale di Sicilia, però, il Palermo visto nel primo tempo del Penzo ha dato segnali molto incoraggianti. I rosanero hanno creato diverse occasioni nitide con Le Douaron e Palumbo, colpendo un palo e una traversa e mostrando personalità contro la capolista del campionato.

Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia soprattutto la prestazione di Le Douaron, che dal punto di vista dell’impegno e del lavoro offensivo non ha fatto rimpiangere Pohjanpalo. Il francese ha però pagato, come tutta la squadra, la mancanza di precisione sotto porta.

Nel racconto del Giornale di Sicilia, il dato che preoccupa meno Inzaghi riguarda proprio la produzione offensiva: il Palermo continua infatti a creare molte opportunità da gol. Nelle ultime tre trasferte contro Reggiana, Frosinone e Venezia i rosanero hanno prodotto 46 tiri, di cui 19 nello specchio, realizzando però soltanto due reti.

Per Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il vero nodo resta quindi il cinismo offensivo. Inzaghi dovrà lavorare soprattutto sulla cattiveria e sulla capacità di concretizzare le occasioni create, aspetto che potrebbe fare la differenza nelle semifinali playoff contro Catanzaro o Avellino.

Il Palermo, come ricorda ancora il Giornale di Sicilia, in campionato non ha mai vinto in trasferta contro nessuna delle due possibili avversarie, raccogliendo soltanto un pareggio al Partenio e una sconfitta al Ceravolo. Tuttavia quella era una squadra diversa rispetto a quella attuale, oggi più consapevole dei propri mezzi e convinta di potersi giocare fino in fondo la promozione.

Il rendimento casalingo resta una garanzia, ma nei playoff servirà inevitabilmente alzare il livello anche lontano dal Barbera. Inzaghi ne è consapevole e ha già iniziato a lavorare per questo.

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