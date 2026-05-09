Palermo Primavera-Perugia 0-1, Del Grosso: «Questa partita è stata lo specchio della nostra stagione»

Dopo la sconfitta per 0-1 nel match casalingo contro il Perugia, il tecnico del Palermo Primavera, Cristiano Del Grosso, ha analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club, commentando il risultato maturato.

«Questa partita è stata lo specchio della nostra stagione – ha dichiarato l’allenatore rosanero – . La squadra ha costruito diverse occasioni da gol senza riuscire a concretizzare, mentre gli avversari hanno capitalizzato al massimo le proprie opportunità»





Del Grosso ha poi fatto i suoi elogi alla squadra avversaria, per la gara disputata e il campionato svolto: «Bisogna fare i complimenti al Perugia per aver raggiunto il secondo posto in classifica»