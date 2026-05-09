Repubblica: “Moderno e sostenibile. Ecco il nuovo Barbera”

Uno stadio moderno, completamente coperto, sostenibile e pensato per vivere ogni giorno dell’anno. Il Palermo ha ufficialmente mostrato il rendering del nuovo Renzo Barbera, il progetto sviluppato insieme allo studio internazionale Populous, già protagonista della riqualificazione di impianti iconici come Wembley e lo stadio dell’Arsenal.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il nuovo Barbera non sarà soltanto la casa del Palermo, ma una vera infrastruttura urbana integrata con la città e aperta alla comunità. L’obiettivo del club rosanero è quello di trasformare l’area di viale del Fante in un nuovo centro di aggregazione, con spazi utilizzabili durante tutto l’anno da famiglie, cittadini e tifosi.





Nel progetto illustrato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, il tifoso diventa il centro assoluto dell’esperienza stadio. Prevista la copertura totale dell’impianto, spalti più vicini al terreno di gioco e senza barriere visive, oltre a panchine integrate direttamente nella tribuna e nuove aree hospitality e fan zone a stretto contatto con la squadra. Ampio spazio sarà dedicato anche alle persone con disabilità e ai servizi ristoro distribuiti nei vari settori.

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, anche tutta l’area circostante allo stadio subirà una profonda riqualificazione urbana. Il progetto scelto dal Palermo insieme all’amministrazione comunale ha già ottenuto la dichiarazione di pubblico interesse e il prossimo passaggio sarà l’apertura della conferenza decisoria prevista per il 14 maggio.

Valerio Tripi su Repubblica Palermo sottolinea inoltre come il club abbia già presentato il progetto anche alla Regione Siciliana, in attesa che si concretizzino gli impegni economici previsti non soltanto dal Palermo e dal Comune, ma anche da Stato e Regione.

Il nuovo Barbera, nelle intenzioni del club, dovrà rispettare l’identità storica dell’impianto e il rapporto con il contesto paesaggistico della Favorita e di Monte Pellegrino, accompagnando però Palermo verso una dimensione sempre più internazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di inserire l’impianto tra le sedi di Euro 2032.

Come evidenzia ancora Repubblica Palermo, il nuovo stadio sarà una struttura multifunzionale capace di ospitare non soltanto partite di calcio, ma anche concerti, eventi culturali e grandi spettacoli. Grande attenzione sarà dedicata alla sostenibilità ambientale con impianti fotovoltaici, tecnologie per la riduzione dei consumi energetici, recupero dell’acqua piovana e parcheggi alberati con pavimentazione drenante.

Previsti inoltre percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, con spazi per biciclette, mezzi elettrici, percorsi pedonali e collegamenti con il trasporto pubblico. Accanto allo stadio nascerà infine una nuova struttura destinata a diventare la “casa del Palermo”: un quartier generale moderno con museo, uffici, reception e aree dedicate a tifosi e ospiti.